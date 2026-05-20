美駕駛荷包失血！夏季旅遊旺季開跑 每加侖汽油恐衝破5美元 創近4年新高

鉅亨網編譯許家華 2026-05-21 06:40

隨著數千萬美國民眾在陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 長假期間展開夏季旅遊，美國駕駛人正面臨近年最劇烈的汽油價格波動。受到美國、以色列與伊朗衝突持續影響，中東原油供應受阻，加上荷姆茲海峽運輸中斷，美國加油站油價持續攀升，外界擔憂夏季開車旺季恐演變成近年最昂貴的一個暑假。

（圖：REUTERS/TPG）

數據顯示，自 2 月底衝突爆發以來，美國零售汽油價格已累計上漲超過每加侖 1.5 美元，漲幅約 45%。美國汽油全國平均價格本月稍早突破每加侖 4.5 美元，創 2022 年 7 月以來最高水準。

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美國汽車協會 (AAA) 預估，今年陣亡將士紀念日假期將有 3910 萬人選擇開車出遊，另有 366 萬人搭機旅行，雙雙創下紀錄。儘管燃料價格高漲，美國民眾仍未明顯取消旅遊計畫，但成本壓力已開始改變消費模式。

燃料價格追蹤平台 GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示，今年可能成為多年來「加油站最動盪的夏季」，而荷姆茲海峽危機正處於風暴中心。他指出，即使海運通道恢復正常，價格回落至衝突前水準可能仍需一年甚至更長時間。

最新調查顯示，高油價已開始影響民眾的旅遊決策。約 56% 的美國人計畫今年夏天進行超過兩小時以上的長途開車旅行，低於去年的 69%；67% 的受訪者表示汽油價格已直接影響旅遊安排，36% 的人則表示上漲的交通成本正迫使他們減少公路旅行次數。

市場分析人士認為，目前最大的風險已從需求端轉向供給端。日本瑞穗 (Mizuho) 能源期貨主管 Bob Yawger 指出，美國汽油庫存已連續 14 周下降，並在伊朗衝突期間持續惡化，正值夏季開車旺季來臨前夕，庫存水位已逼近 11 年低點。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，截至 5 月 15 日當周，美國汽油庫存減少 150 萬桶至 2.142 億桶，而原油庫存則減少 790 萬桶至 4.45 億桶。市場原先預估汽油庫存將減少 210 萬桶。數據也顯示，汽油需求仍保持強勁，每日消費量升至 877 萬桶。

除了中東局勢未明外，市場還面臨多重供應風險。近期部分煉油廠停工維修、大西洋颶風季即將到來，以及全球能源庫存下降，都可能持續推高燃料價格。

GasBuddy 最新預測指出，今年陣亡將士紀念日全美平均油價將較去年同期高出 1.48 美元，若荷姆茲海峽運輸受限狀況持續至夏季大部分時間，全國平均油價可能突破每加侖 5 美元大關，甚至接近歷史高點。

在燃料成本持續上升下，白宮也面臨日益增加的政治壓力。部分州政府已暫時取消地方汽油稅，而華府內部也開始討論調降每加侖 18.4 美分聯邦汽油稅的可能性，以減輕家庭能源支出負擔。