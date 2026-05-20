鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-20 19:40

中俄兩國元首周三 (20 日) 在北京人民大會堂舉行會談。在烏克蘭戰爭邁入第 5 年及中東衝突加劇的動盪局勢下，習近平與普丁一致同意延續《中俄睦鄰友好合作條約》，並簽署關於深化全面戰略協作的聯合聲明，展現雙方在「全球南方」與多極化世界秩序上的高度一致。

中俄簽署40項合作協議 習近平呼籲中東停火 普丁強調密切合作(圖:shutterstock)

會談後，兩國簽署涵蓋經貿、投資、能源、交通、科技創新及教育等領域的 20 項合作文件，並針對其他領域達成另外 20 項協議，總計約 40 項合作項目。習近平強調，雙方應以「新質生產力」打造增長新引擎，並加強多邊協作，維護戰後國際秩序。普丁則表示，俄中關係已達到「空前的高水準」，兩國已建立穩定的互惠貿易體系，足以抵禦外部市場的負面影響。

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針對當前國際形勢，兩國發表《關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明》，點名反對「單邊霸權」與國際關係倒退回「叢林法則」的趨勢。針對美以轟炸伊朗引發的中東戰火，習近平呼籲「全面停火是當務之急」，強調重啟戰爭是不可接受的。

普丁稱習近平為「親愛的朋友」，並表示俄羅斯仍然是中國可靠的能源供應國。他說： 「在當前國際形勢緊張的情況下，我們之間的密切合作尤其重要。」

據中國央視報導，習近平表示，中俄應著眼長遠戰略，促進各自國家的發展和振興。他還補充說，面對「猖獗的單邊霸權」，兩國還應「構建更加公正合理的全球治理體系」，這番話似乎是在暗指美國。

儘管普丁強調俄羅斯是中國可靠的能源供應方，但備受關注的「西伯利亞力量 2 號」(Power of Siberia 2) 天然氣管線協議並未在此次會談中取得最終突破。克里姆林宮表示，雙方對此項計畫的參數已達成總體理解，但在定價等關鍵細節上仍需進一步談判。

俄方希望中東衝突導致的能源市場動盪，能增加中方的談判靈活性。