韓聯社披露：習近平最快下周訪問北韓

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-21 08:58

據南韓《韓聯社》20 日（周三）晚間披露，一名政府高層官員透露，中國國家主席習近平最快下周訪問北韓。

中國國家主席習近平。（圖：人民日報）

另一位政府消息人士表示，中國安全與外交禮賓團隊最近已前往平壤，這代表習近平在 5 月底或 6 月初訪問北韓的可能性極高。

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該高層官員說，習近平上周剛接待美國總統川普，此行將試圖在川普與北韓領導人金正恩之間扮演調停者角色。

中國是北韓關鍵經濟與政治盟友，在 COVID-19 疫情期間兩國關係一度降溫，但近期雙方努力重新加強往來。金正恩去年曾訪問北京，並與習近平、俄羅斯總統普丁一同出席一場中國「抗戰勝利日」閱兵儀式。

川普在第一任期內曾與金正恩見過三次，試圖就北韓核武計畫進行談判。川普曾表示，他對於再次跟金正恩見面持開放態度，並強調自己與金正恩保持良好關係。