鉅亨網編譯段智恆 2026-05-20 22:10

中國國家主席習近平近日接連與美國總統川普、俄羅斯總統普丁舉行高峰會，但兩場會談在氣氛、議題與外交訊號上形成鮮明對比。其中最引發關注的是，台灣問題在川習會中成為核心敏感議題，甚至被習近平警告可能引發中美衝突；但在隨後的習普會中，台灣議題卻完全未被提及。

川普上周訪問中國期間，北京以高規格國是訪問待遇接待，試圖展現中國的國力、歷史與全球影響力。不過，相較於川習會的高度政治敏感性，習近平與普丁的會談則顯得更加輕鬆與熟稔，雙方重申中俄長期戰略合作與地緣政治協調關係。

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台灣成川習會最敏感議題

在川習會期間，習近平將台灣問題形容為「中美關係中最重要的問題」，並警告若處理不當，恐讓兩國關係陷入「巨大危險」。他甚至進一步指出，美國若介入台灣問題，可能導致中美之間爆發「衝突甚至戰爭」。

台灣成川習會最敏感議題。(圖：REUTERS/TPG)

北京長期主張台灣是中國領土的一部分，並將其視為國家主權核心利益；台灣執政當局則拒絕北京主權主張。美國雖承認「一中政策」，但仍持續與台灣保持密切關係，並提供防衛支持。

分析人士指出，習近平在會中強硬談論台灣，主要目的是向川普政府施壓，希望延後或取消美國對台軍售計畫。根據先前消息，美方正研議規模約 140 億美元的對台軍售方案。

大西洋理事會 (Atlantic Council) 全球中國中心資深主任哈特 (Melanie Hart) 分析，中國領導層一直將美國對台軍售視為重大刺激因素。她指出，若台灣失去美方防衛支持，中國未來以武力奪取台灣的難度將大幅降低，因此習近平試圖遊說川普避免推動軍售。

不過，白宮是否因此改變立場仍不明朗。川普日前表示，當習近平詢問美國是否會在中國攻台時協防台灣，他並未直接回應。

習普會聚焦中俄合作 台灣議題消失

相較之下，習近平與普丁的會晤則明顯聚焦雙邊合作與全球戰略協調。俄羅斯官方強調，普丁此次訪中是兩國高層例行互動的一部分，普丁更在抵達北京前形容習近平是他的「老朋友」。

普丁表示，俄中高層定期互訪與會談，是推動雙邊關係與釋放合作潛力的重要一環。他並強調，雙方在能源、經濟與貿易領域合作持續深化。

中俄近年在多項國際議題上立場接近，雙方皆對西方國家與美國抱持高度戒心。中國在俄烏戰爭中並未譴責俄羅斯，也默許戰爭帶來的全球供應鏈與能源市場衝擊；中俄同時也在伊朗問題上對美國立場抱持批判態度。

根據中國官媒新華社公布的聯合聲明，中俄領導人此次也就中東局勢等重大國際議題交換意見，並共同倡議建立「多極化世界」與「新型國際關係」。

然而，整份聲明中完全未提及台灣。

專家：中國不願台灣問題與烏克蘭相提並論

政治風險顧問公司 Enmetena Advisory 創辦人赫斯 (Max Hess) 指出，習近平刻意避免在習普會中談論台灣，是因為北京不希望外界將中國對台主張與俄羅斯對烏克蘭的領土擴張行為混為一談。

赫斯表示，中國過去多次承認烏克蘭邊界，但從未承認台灣獨立，因此北京不願讓外界認為中國與俄羅斯同樣具有侵略性。

他認為，中國在中俄關係中握有更大主導權，習近平也不希望普丁或俄方官員將台灣與烏克蘭問題相互類比，否則恐讓中國形象變得更加強硬與好戰。