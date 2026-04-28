OpenAI成長放緩引爆科技股拋售 甲骨文、CoreWeave領跌 AI概念股遭全面修正

鉅亨網編譯許家華 2026-04-29 05:50

人工智慧概念股周二 (28 日) 全面回檔，市場憂慮 OpenAI 近期用戶與營收成長未達目標，引發對 AI 產業估值與資金鏈的重新評估。消息指出，OpenAI 財務長 Sarah Friar 已對內部高層表達擔憂，若營收成長不足，恐影響未來龐大算力合約支付能力。

（圖：REUTERS/TPG）

《華爾街日報》報導指出，OpenAI 近月在新用戶與營收增長方面低於預期，市場開始質疑 ChatGPT 母公司高速擴張模式的可持續性。儘管 OpenAI 正籌備首次公開募股（IPO），估值可能上看 1 兆美元，但成長疑慮已率先衝擊二級市場情緒。

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雲端與 AI 相關企業首當其衝。甲骨文 (ORCL-US) 周二股價下跌 4.05% 至 165.96 美元。市場消息指出，該公司曾與 OpenAI 簽訂高達 3000 億美元、為期五年的算力合作協議，成為 AI 基礎設施最大潛在受益者之一。然而投資人擔憂其資料中心擴張資金來源，使其信用違約交換（CDS）利差升至兩週高點。

AI 雲端業者 CoreWeave (CRWV-US) 同樣承壓，股價重挫 5.83%，收每股 105.53 美元。該公司上月才與 OpenAI 簽訂總額 119 億美元合約，市場開始重新評估大型 AI 合約的履約與資金風險。

晶片供應鏈同步遭到拋售。Arm Holdings (ARM-US) 股價崩跌 7.98% 至每股 198.65 美元，反映市場對 AI 終端需求放緩的擔憂。分析人士指出，AI 產業鏈高度連動，使任何一家核心企業的成長疑慮都可能引發「連鎖性修正」。

市場評論人士 Todd Schoenberger 表示，AI 相關股票出現同步下跌屬於典型「情緒外溢效應」，即使個別企業基本面未變，市場仍會因龍頭企業訊號而集體調整估值。

日本軟銀集團 (9984-JP) 亦受波及，股價在東京市場大跌近 10%。軟銀作為 OpenAI 主要投資者之一，先前已出售部分輝達 (NVDA-US) 與 T-Mobile(TMUS-US) 持股，以籌措對 OpenAI 高達 225 億美元的資金承諾，引發市場對其槓桿風險的關注。

市場同時消化 OpenAI 與微軟 (MSFT-US) 最新協議調整，雙方重新談判授權架構，允許 OpenAI 未來可與微軟競爭對手合作銷售模型，象徵 AI 生態系競爭進一步擴大。

晶片族群亦同步走弱。費城半導體指數下跌 3.2%，包括超微 (AMD-US) 收低 3.41%、博通 (AVGO-US) 大跌 4.39%，以及輝達下跌 1.59%。市場指出，這些公司皆深度參與 OpenAI 供應鏈或投資關係，使其成為本輪修正核心受影響族群。