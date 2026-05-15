鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-15 08:56

烏克蘭首都基輔 14 日（周四）凌晨連續傳出爆炸聲，防空警報持續拉響數個小時。烏方官員說，這是烏克蘭戰爭爆發 4 年多以來俄軍發動的最大規模兩天空襲。

俄羅斯發動4年來最大規模空襲，發射超過1,560架無人機。（圖：Shutterstock）

據烏克蘭空軍通報，自 5 月 13 日傍晚 6 點開始，俄軍先後發射 56 枚飛彈，攻擊烏克蘭多地，主要目標為基輔，南部敖德薩地區的鐵路和港口也遭到襲擊。

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烏克蘭總統澤倫斯基 14 日在社交媒體上發文，稱自 5 月 13 日凌晨俄軍對烏克蘭多地發動大規模空襲以來，俄方已累計發射超過 1,560 架無人機。烏方官員稱，這是戰爭爆發 4 年多以來俄軍發動的最大規模兩天空襲。

澤倫斯基說，正在調查俄方此次襲擊使用何種武器。初步消息顯示，基輔一棟建築遭 Kh-101 型飛彈襲擊。

烏克蘭國家緊急情況局 14 日在社交媒體發布消息，稱俄羅斯當天對基輔發動大規模空襲，至少已造成 12 人死亡，目前救援人員仍在建築廢墟中展開搜救。