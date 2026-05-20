鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-20 17:10

歐盟周三 (20 日) 就一項關鍵法案達成初步協議，將取消對部分美國商品的進口關稅。此舉是落實去年 7 月與華盛頓達成的跨大西洋貿易協議之重要步驟，旨在避免美國對歐盟產品徵收更高額的報復性關稅。

歐盟達成初步協議 擬取消部分美貨關稅以化解貿易戰威脅(圖:shutterstock)

這項協議的框架最早於去年 7 月在美國總統川普位於蘇格蘭的坦伯利 (Turnberry) 高爾夫度假村敲定。根據條款，歐盟同意取消美國工業產品的進口關稅，並針對美國農產品和海產品提供優惠准入待遇。作為交換，美國將對大多數歐盟商品徵收 15% 的關稅。

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在歷經近 10 個月的協商後，歐洲議會與代表歐盟各國政府的理事會終於就立法文本達成一致，為關稅削減鋪平了道路。

此次協議的達成具有急迫性。川普此前曾發出威脅，若歐盟未能在 7 月 4 日前履行貿易承諾，他將對包括汽車在內的歐盟商品徵收更高關稅，其中汽車關稅可能從目前的 15% 飆升至 25%。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 對此進展表示歡迎，並在社群媒體上呼籲立法者迅速完成程序，以確保跨大西洋貿易的穩定、可預測與互利。

儘管達成共識，但立法過程並非一帆風順。由於川普此前曾威脅要對不配合其收購格陵蘭計畫的盟友加徵關稅，歐洲議會曾兩度暫停相關立法。目前的法案文本包含了一定的保障措施，以防美方違約。

雖然部分歐盟議員曾要求加入更嚴格的「日出條款」(即美方履行義務後歐盟才降稅) 或「日落條款」(設定優惠截止日)，但歐盟各國政府因擔心激怒川普政府而對此持謹慎態度。