鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-20 11:09

總統賴清德就職至今 (20) 日屆滿 2 周年，賴清德今日率副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等團隊出席 520 就職滿 2 周年記者會，賴清德以「台灣民選總統 30 年」為主題，闡述過去就職 2 年來，政府堅持的 3 件事，包括守護民主自由的生活方式、維持台海和平現狀，加上發展經濟，以企圖打造更有韌性、更有競爭力，也更能照顧人民的台灣。

賴清德表示，今日是他就職 2 周年紀念日，他感謝國人同胞的支持，也談到 2 年前今日他在統統府宣示，向全體國人承諾，他必定尊重憲法信守承諾，增進人民福利、保衛國家，絕不辜負國人的託付，過去 2 年來誓言沒有因為艱難逃避。

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賴清德強調，今年對台灣而言是重要歷史時刻，在 1996 年 30 年前，有上千萬台灣人民無懼中共飛彈威脅，以超過 7 成 6 投票率完成第一次總統直選，讓中華民國台灣成為全面民主化、主權在民的國家，這 30 年台灣人民用一張張選票寫出自己的民主史，台灣社會用一次次和平移轉證明民主成熟縱然挑戰再多，仍用自信有尊嚴追求自己的道路，也勇敢追求未來。

賴清德說，過去 2 年台灣走過的道路不容易，世界局勢快速變動，威權擴張、衝突加劇，產業鏈面對重組，加上氣候變遷、能源轉型以及人工智慧浪潮 不斷考驗國家經濟與韌性 同時國內朝野因為方向不同，國內出現前所未有僵局，國家人事案、總預算都無法順利推行，台灣面對的不僅是單一挑戰，而是國家在變局中要站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗。

賴清德也向國人報告，台灣沒有因此退縮，台灣正在前進，過去兩年，我們堅持三件事：



第一， 守護民主自由的生活方式。

民主是台灣最重要的名字；民主不是天上掉下來的禮物，而是一代又一代人犧牲奉獻，勇敢爭取來的。30 年前，人民選擇用民主決定國家的方向；今天，我們更要用民主的力量決定台灣未來的高度，台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架，台灣的未來，必須由 2,300 萬人民共同決定。



我深知，民主社會一定會有不同意見，朝野之間也一定會有競爭。但政黨可以競爭，國家不能分裂；立場可以不同，守護台灣不能有所不同，面對外部威脅，我們都應該團結守住共同的底線，堅定站在國家利益這一邊。

第二，維持台海和平穩定的現狀。

維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為；歷史告訴我們：和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上，和平要靠團結厚植國力、靠清楚的國家意志，也靠與國際民主夥伴的緊密合作，才能以實力取得真正和平。

賴清德說，在總統直選三十年來，台灣人民一次又一次用選票向世界證明：我們珍惜和平，但不會放棄自由，我們願意對話，但不會接受矮化；我們追求穩定，但不會犧牲主權與民主生活方式，這是台灣的底線，也是台灣面對世界最清楚的立場。因此 2 年來，政府持續推動國防改革，強化不對稱戰力，提升全民防衛韌性，建立更完整的國土安全網絡。國防改革不只是武器更新，更包括人力、訓練、後勤、制度與社會支持的全面強化。



賴清德也強調，增加國防投資，因警覺威脅更甚以往，不是為了挑釁，而是為了避免戰爭，強化自我防衛，不是為了升高衝突，而是為了保護人民，與理念相近國家合作，不是為了對抗任何人，而是為了維護台海與印太和平穩定。



針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，賴清德也提到，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。「台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家」，這不僅僅是我對台灣人民的承諾，也是台灣應該要向國際社會展現的決心。



賴清德也分享，前陣子，他登上首艘國造的海鯤軍艦，看到的不只是一艘潛艦，而是無數工程人員、國軍弟兄姊妹日夜無休、承受壓力所完成的國防自主成果。海鯤軍艦承載的，是台灣不向壓力低頭的勇氣，也是用自己的雙手，為下一代打造安全家園的決心。



我要向國軍弟兄姊妹表達最高敬意，無論是在海上、空中、山區、外島，還是在每一個看不見的崗位，你們守護的不只是邊境與領空，更是 2,300 萬人民安心生活的日常。國家的安全，來自你們的專業、紀律與犧牲奉獻。身為三軍統帥，我會繼續做國軍最堅定的後盾，讓國軍有更好的裝備、更好的訓練、更好的照顧，也讓軍人受到社會應有的尊敬。

第三，發展經濟，打造更有韌性、更有競爭力、更能照顧人民的台灣。

賴清德指出，繁榮是人民最深切的期待，過去 2 年，我們面對全球經濟變局，積極改善投資環境，落實產業創新與升級轉型，並推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的國家經濟戰略。半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊，都已經是台灣在全球供應鏈中不可取代的關鍵力量，台灣不只是製造基地，更要成為創新基地；台灣不只是供應鏈的一環，更要成為民主科技陣營可信賴的核心夥伴。

