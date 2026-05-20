賴清德：擋軍購如同國安「自斷一腳 」接受九二各識是被砍斷另一腳

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-20 13:25

總統賴清德今 (20) 日上午於總統府舉行就職滿 2 周年記者會，賴清德以「總統直選 30 年 勇敢追求未來」為題發表談話，近日國民黨主席鄭麗文表示，台灣國安戰略需同時站穩「兩隻腳」，包括強大防衛力量與穩定的兩岸關係。賴清德今日回應，強調鄭主席提國安兩隻腳不穩定，何況鄭領頭擋軍購案更是「自斷一隻腳」，另對兩岸觀光業交流，只要對等尊嚴，台灣就可和中國交流合作。

總統賴清德。(圖:總統府直播)

針對鄭麗文對台灣國安提出的兩腳說法，賴清德以「並不穩定」回應。賴清德指出，兩腳說法並無法提供台灣國安基礎，兩隻腳並不穩定，更何況鄭主席帶領旗下立委阻擋軍購，影響到防衛力量，等於「斷一隻腳」，又與中國國家主席習近平見面，接受 92 共識並放棄台灣主體性，等於讓中國砍斷另一隻腳，對台灣來講是非常危險。

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賴清德說，台灣的穩定在他 2 年前上任之初，就提出和平四大支柱方案，首先就是推動自主國防，發展無人機、無人艇或是無人載具等都是必要作法。

第二 就是強化經濟韌性。賴清德表示，台灣不僅經濟要好，也要有韌性，在 2010 年時，台灣對外投資金額有 83.4% 投資中國，去 (2025) 年僅剩 3.7%，也就是說雞蛋避免放在一個籃子，當台灣逐步走向世界，不僅有主題性，也可讓經濟蓬勃發展。