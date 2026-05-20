2026-05-20 16:50

美國司法部已起訴四家中國海運貨櫃巨頭，指控其在新冠疫情期間密謀限制貨櫃產量以操縱價格，這是美國近年來對中國企業採取的最重大反壟斷行動之一。

根據美國司法部周二 (19 日) 就起訴書發表的聲明，中國國際海運貨櫃集團股份有限公司 (簡稱中集集團)(02039-HK)、勝獅貨櫃企業有限公司 (00716-HK)、上海寰宇物流裝備有限公司、新華昌集團有限公司，在 2019 年 11 月至 2024 年初期間串通削減貨櫃產量，進而推高了報價。

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美司法部指出：「這場歷時多年的陰謀使得標準海運貨櫃的價格在 2019 年至 2021 年期間大約翻了一倍，讓這些貨櫃製造商在 Covid-19 疫情和全球供應鏈危機期間的利潤，暴增了約 100 倍。」

另有七名公司高層遭到起訴，包括勝獅貨櫃的行銷總監。聲明指出，該名高層 4 月已在法國被捕，目前正在等待引渡至美國。

美國司法部表示，幾名「同謀者」同意限制產線輪班、安裝監視器以監控法規遵循情況、禁止蓋新廠，並對超過協議產量上限的成員實施懲罰。根據司法部的數據，這四家公司合計生產全球 95% 的標準非冷藏海運貨櫃。

該起訴書已於 1 月遞交給美國加州北區聯邦地區法院，並於周二由美國政府正式解密公開。

在香港上市的中集集團與勝獅貨櫃股價，周三 (20 日) 分別下跌 2.2% 與 3.3%。

經濟學人智庫 (EIU) 高級經濟學家 Tianchen Xu 表示，中國很可能會將這項起訴視為外國政府「非法長臂管轄」的另一個案例，。

Xu 補充指出，儘管華盛頓與北京在上周的北京峰會後已著手穩定關係，但川普對獨立的司法體系權限有限。