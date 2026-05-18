美中稀土問題成羅生門！白宮稱中國將處理、中國商務部隻字未提

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-18 13:28

美國白宮週日（17 日）發布情況說明書，概述上週美中峰會期間雙方達成的主要協議，其中指出，中國將處理美方對部分特殊稀土短缺的擔憂。這些短缺源於北京實施的出口管制措施。

白宮稱中國將處理稀土短缺問題。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，白宮在聲明中表示：「中國將回應美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，包括釔、鈧、釹及銦。」

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此外，根據該份情況說明書，北京方面也將回應美國對中國限制稀土加工設備與相關技術出口的擔憂。

作為對美國總統川普「解放日」關稅政策的報復，中國於 2025 年 4 月祭出的稀土出口管制措施，至今仍持續嚴格限制部分稀土出口。

儘管白宮表示，雙方已在去年 10 月達成協議，中國同意讓相關出口恢復自由流通，但實際情況並非如此。

其中，中國對特殊稀土元素的控制尤其嚴格，例如釔與鈧。這些材料廣泛應用於國防、航太以及晶片製造領域。

值得注意的是，中國商務部週六（16 日）公布的自身聲明中，對稀土議題隻字未提，與白宮版本存在明顯落差。