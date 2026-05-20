鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-20 15:20

受美國通膨數據高於預期、地緣政治局勢變動及實體需求受挫等多重利空因素衝擊，金價周二 (19 日) 大跌之後，周三繼續下殺至 4470 美元下方。

過去一周，金價下跌近 4%，當前價格不僅創下 3 月下旬以來的新低，更較今年 1 月 29 日創下的 5,595.42 美元歷史高點大幅回落。自 2 月底美國與以色列針對伊朗的衝突爆發以來，金價已累計下跌 15%。

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聯準會緊縮預期與美債殖利率飆升

金價走勢的主要下行壓力來自於強勁的美國通膨數據，這徹底粉碎了市場對聯準會 (Fed) 在 2026 年降息的希望。根據 CME 數據，高達 97.4% 的市場參與者預計聯準會 6 月將維持 3.50-3.75% 的利率不變，債券市場甚至開始出現年底前可能再次升息的傳聞。

限制性的利率政策推升了債券殖利率，使 30 年期美債殖利率攀升至 2007 年金融海嘯前夕的水準。在這種環境下，不帶息的黃金在結構上處於劣勢，機構資金轉向具備收益性質的資產。此外，強勢美元大幅增加了非美貨幣持有者購買黃金的成本，進一步抑制了亞歐市場的需求。

地緣政治與能源成本的雙重夾擊

儘管川普隨後警告談判陷入僵局，且波斯灣能源設施再次遭到襲擊，但能源價格維持高位反而強化了各國央行的鷹派立場，對金價形成負面反饋循環。

實體需求支撐與長期展望

需求面也面臨挑戰，世界最大黃金消費國之一的印度將黃金進口稅從 6% 調升至 15%，旨在保護外匯儲備，但這無疑推高了當地實體金價，移除了重要的支撐支柱。

然而，黃金市場仍有長期利好。世界黃金協會指出，2026 年第一季全球黃金需求創下紀錄，成長 2% 至 1,230.9 噸，主要受亞洲散戶對金條與金幣需求的推動。摩根大通也預計央行將持續積極買入，維持第四季 5,000 美元、長期看好 6,000 美元的主張。

短期技術支撐與數據

分析師指出，技術面顯示，金價已跌破 4,600 至 4,650 美元的支撐帶，目前正在測試 4,466 至 4,423 美元的支撐區間。