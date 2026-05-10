鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-10 23:00

美元在全球央行外匯儲備中的占比，已從高峰時期的逾 60% 驟降至 40%；與此同時，黃金占比在短短四年間近乎翻倍，攀升至約 30%。兩者之間的差距，已收窄至僅剩 10 個百分點。

‌



自 2008 年金融危機以來，新興市場央行累計購入逾 2.25 億金衡盎司黃金，總量已超越已發展國家在 1990 年代的拋售規模。

德銀將當前局面定性為「歷史的回歸」，意指 1990 年代確立的美元霸權條件正在系統性瓦解。

報告指出，黃金儲備占比的真正滑落，並非始於 1971 年布雷頓森林體系崩潰，而是在冷戰結束、美國確立單極霸主地位之後。

但如今，上述條件正在反向運行，美國通膨持續超標、財政路徑引發市場憂慮、貿易政策轉向保護主義，傳統同盟體系亦遭動搖，「大緩和」時代已然終結。

新興市場央行主動增持黃金；

央行購金推升金價，形成正回饋；

以及新興市場外匯存底規模可能開始結構性下降。

地緣政治的轉折點：俄羅斯資產遭凍結的衝擊

2022 年西方國家凍結俄羅斯約 3000 億美元外匯儲備，被德銀視為全球央行重新評估美元風險的歷史性轉捩點。

實物黃金可儲存於本國境內，天然免疫於制裁與資產凍結，這一特性已成為新興市場央行的核心考量。例如，俄羅斯與中國就都將全部黃金儲備留存境內。

報告同時指出，美國正逐步從過去的自由貿易與傳統盟友體系中退後。過去的全球分工是這樣運作的：美國願意承接新興市場的製造業外移，而新興市場則把資金儲備與安全依賴交由美國體系支撐。

但現在這個結構正在出現反轉。亞洲與海灣地區國家越來越重視在能源與國防上的自主能力，未來可能會動用過去累積的大量美元外匯儲備，來強化自身的戰略與產業建設。

作為「購金主力」的新興市場缺口仍大

從持倉結構來看，截至 2025 年底，新興市場央行持有實物黃金 3.67 億金衡盎司，已發展國家則持有 7.12 億金衡盎司。前者約為後者的 52%，而這一比例在 2008 年金融危機前約為 20%。

更關鍵的是占比差距：已發展國家黃金占總儲備的 34%，新興市場僅 16%，顯示後者仍有龐大的增持空間。

分析指出，購金熱潮已延伸至中國、俄羅斯、印度以外的中等強國：

土耳其、哈薩克、沙烏地阿拉伯持續增持；

東歐方面，自俄烏衝突以來，捷克與波蘭超過一半的黃金儲備係在過去四年內購入；

中東北非地區的卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國，亦在近年內取得其總持倉的 25% 至 50%。

值得注意的是，市場可能低估了各國政府買黃金的力道。世界黃金協會涵蓋主權財富基金的官方購金數據顯示，年均購金量逾 3000 噸，約為 IMF 央行數據所呈現數字的三倍，代表實際官方購金力道可能遠超外界普遍引用的規模。

金價情景推演：最高看至 8000 美元

德銀的一份情境分析認為，未來幾年金價有機會大幅上行，在極端情況下甚至可能接近每盎司 8,000 美元。

報告的核心邏輯是：新興市場央行持續大量買黃金，會直接推高金價。 德銀估算，當央行每增加約 100 萬金衡盎司的黃金需求，金價大約會上漲 1%。

在最基本的假設下，如果新興市場的外匯存底維持在約 8 兆美元，並且各國央行希望把黃金佔比提高到 40%，那麼金價就需要顯著高於現在的水準才能達到這個目標。

如果情況更極端一點，外匯存底下降到 5 兆美元，但央行仍堅持把黃金佔比拉到 40%，那為了滿足這個結構目標，金價理論上可能被推升到約 8,000 美元 / 盎司。在 5 兆美元的外匯存底規模下，黃金需達到約 3.3 兆美元市值方可達到 40% 的佔比目標。

唯一令金價承壓的極端情境，是新興市場外匯儲備大幅縮水至 2.5 兆美元，屆時現有黃金存量已接近 40% 目標，央行幾乎喪失額外購金動力，金價上行空間隨之消失。

貨幣秩序重構前夜：黃金或成美元體系之外的潛在錨定資產

黃金本身擁有超過 2500 年的貨幣使用歷史，不屬於任何國家的負債工具。同時，全球黃金存量每年的增長速度大約只有 2% 左右，遠低於多數國家財政赤字擴張的速度。

據獨立智庫 OMFIF 研究，金磚國家正探索創建一種部分與黃金掛鉤、部分與成員國貨幣掛鉤的共同貨幣。