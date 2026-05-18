鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-18 19:23

美國白宮周日 (17 日) 發布資料指出，中國已同意在 2028 年之前，每年向美國採購價值至少 170 億美元的農產品。這項協議是在美國總統川普訪問北京後達成的，旨在進一步緩解雙方長期以來的貿易緊張局勢，並在 2025 年底達成的黃豆採購承諾基礎上，進一步擴大貿易規模。

市場對此消息反應迅速且樂觀，交易最活躍的玉米期貨周一價格一度上漲 3.8%，創下 6 個月來最大單日漲幅，而小麥價格也上漲達 3.1%，黃豆與棉花價格同樣走高。

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這項協議的達成，象徵著自 2025 年 10 月美中達成停戰協議以來，雙方在農業領域的合作邁向了新的里程碑，進一步穩固了美國農產品的出口前景。

相較於上周因缺乏採購細節導致的價格跌勢，此次白宮釋出的具體數據顯著提振了市場信心。伊利諾伊州期貨大宗商品主管 Joe Davis 指出，採購範圍預計將從黃豆延伸至其他農產品，這對小麥與玉米期貨而言是極大的利多。

在具體產品方面，白宮指出中國已恢復美國牛肉的市場准入，重新核准了 400 多家設施的出口登記並增加新名單。此外，白宮表示中國已同意在 2028 年前每年購買至少 2,500 萬噸黃豆，儘管北京方面尚未正式證實這一具體噸數。