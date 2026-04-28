鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-28 17:04

AI 需求全面點燃記憶體景氣多頭，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (28) 日公布第一季財報，不僅營收、營業利益、稅後淨利連續 2 季刷新歷史紀錄，稅後淨利更逼近百億元，年增 17 倍，已超越去年全年獲利水準，每股稅後淨利一舉飆破 30 元，全面改寫公司成立 25 年來獲利天花板。

董事長陳立白表示，第一季亮眼財報只是今年好的開始，2026 年全年營運績效將如「萬馬奔騰」。在多家原廠停產 DDR4 及 DDR5、HBM 缺貨效應下，今年 DRAM 供貨持續吃緊，目前仍看不見任何緩解的可能性；NAND Flash 則受惠 SSD 與 eSSD 需求升溫，供給缺口開始放大，加上傳統硬碟產能至少吃緊 3 年，儲存應用無一不缺。

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此外，陳立白看好，威剛自家企業級儲存品牌 TRUSTA 的客戶與產品出貨規模持續增加，電動三輪車與電競遊戲相關的需求也明顯起飛，都將推動整體營運從年頭好到年尾。

為進一步擴大在 AI 產業鏈中的角色，威剛也積極投入全球算力中心建置，可望帶動公司 AI 業務的高利潤含金量，提供中長期成長動能的強力支撐，推升威剛整體毛利率穩健向上發展。

展望第二季，陳立白強調，本輪由 AI 驅動的記憶體需求並非短期循環，市場正進入供給面長期吃緊的新常態。公司持續看好記憶體價格向上循環，將繼續擴大與原廠採購動能。受惠第二季 DRAM 與 NAND Flash 合約價漲幅至少 40% 以上。

NAND Flash 也一如先前法說會的預期，將於下半年展現強勁上行力道，威剛也提前準備充足的 NAND Wafer，預估 4 月底庫存水位將拉升至超過 400 億元，6 月底則目標達 500 億元。以目前接單情況來看，公司第二季營收與整體獲利都將持續放大，延續強勢動能。