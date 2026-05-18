鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-18 15:33

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (18) 日宣布，今年將以 「Activate the AI Core」為主題，聯手旗下企業級儲存品牌 TRUSTA、工業級嵌入式存儲品牌「威剛工控」、電競品牌 XPG 與關係企業威潤科技(ATrack)，參與 COMPUTEX TAIPEI 2026，本次展區將聚焦 AI 運算、機器人 生態系與智慧生活等前瞻應用。

隨著生成式 AI 應用快速發展，TRUSTA 為協助大型語言模型更有效配置 GPU 記憶體、DRAM 與 SSD 資源，推出 AI Scaler 記憶體儲存方案，大幅降低部署門檻，並預計此次現場將展示新一代企業級 SSD 與平台驗證成果，揭示 TRUSTA 在 AI 與資料中心領域的最新佈局。

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另外，隨著 AI 運算從資料中心走向邊緣端，威剛工控推出 Gen5 BiCS8 SSD、高頻 DDR5 ECC DIMM 等產品，滿足邊緣應用對速度、容量與可靠性的嚴苛需求。威潤科技將展示搭載輝達 (NVDA-US) 平台的 VBOX-AI700 Series 與 AI 視覺解決方案，為智慧城市與運輸場景注入新動能。

現場另一大亮點是威剛完整機器人生態系，包括 NemoClaw 機器手臂將進行複雜邏輯推理任務演示，機器人也可運用 1:1 虛擬場域，達成 Real-to-Sim-to-Real (R2S2R) 零停工部署想像。

終端消費者應用方面，威剛將展出搭載獨家專利設計與多項永續獎肯定的旗艦記憶體、具備 USB4 規格與 NFC 安全解鎖的行動固態硬碟，並打造次世代掌機體驗區，實機演示無縫載入速度。全新 PCIe Gen5 SSD、嵌入式產品組合也將正式登場，為使用者帶來更流暢、更高效的次世代儲存解決方案。本次更推出 BSMART AI 離線助理，透過獨家搭載架構，將靜態資料系統化，打造隨身知識庫，讓資料查找與應用更直覺。