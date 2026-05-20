鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-20 10:37

遠傳 (4904-TW) 今 (20) 日召開股東會，會中通過配發每股 3.81 元現金股利，創歷史新高，配發金額年增 7%，發放率達 100%。總經理井琪指出，今年將持續推進放大三策略，包括放大綜效、服務以及 AI，加速邁向價值創造者。

遠傳 2025 年營收 1103.46 億元，EBITDA 380.8 億元，稅後純益 137.32 億元，每股純益 3.81 元，營收、EBITDA 與 EPS 創歷史新高，稅後純益則寫近 20 年新高。

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遠傳今年將持續推進放大三策略，井琪指出，放大綜效上，認為遠傳已形成小型集團，今年將持續把子公司與投資案的綜效轉為具體成效，最大化投資效益與子公司綜效，持續整合線上線下通路資源，推進商品多元化與通路共享，擴展商品類別與服務深度，強化個人數位生活圈，達到「超越電信」目標。

同時，攜手子公司博弘雲端、數聯資安，整合雲端、資安、能源管理與系統整合等關鍵能力，打造橫跨企業與生活場景的服務生態系。

在服務版圖擴展上，「遠傳心生活 APP」用戶達 800 萬，透過規模優勢，持續推出貼近高頻生活的創新數位服務，透過平台經濟模式釋放價值，驅動穩定成長動能。