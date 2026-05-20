鉅亨網編譯許家華 2026-05-20 10:30

過去數十年，美國社會有一條近乎被奉為鐵律的成功公式：上大學、取得四年制學位、進入辦公室工作、成為中產階級。

但 AI 革命可能正在動搖這套運作超過半世紀的邏輯。

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近期多家大型企業、學術機構與勞動市場研究數據顯示，AI 最先衝擊的不是工廠產線，而是過去被認為最安全的白領入門職位。與此同時，資料中心、晶片廠與網路基礎設施的建設熱潮，卻讓技術工人需求快速攀升。諷刺的是，AI 創造的第一批贏家，可能不是科技工程師，而是電工、水電技師、光纖技術員與建築工人。

在這場轉變中，美國夢並未消失，而是開始換了樣貌。

AI 搶走的不是工作總量 而是「職涯第一階梯」

AT&T 執行長 John Stankey 表示，公司目前最缺的不是剛畢業的大學生，而是懂電力、光纖、通訊設備與現場施工的人員。

AT&T 預計未來五年投入 2,500 億美元擴張光纖網路與 AI 資料中心需求，其中約 15% 資金將投入招募與培訓人員，但重點不是總部白領，而是第一線技術工種。

公司今年預計新增約 3,000 名技術人員，過去三年已招募超過 1 萬人。為了搶人，公司甚至願意投入每人 5 萬至 8 萬美元培訓成本，並提供 5,000 至 1 萬美元留任及簽約獎金。

問題在於，人找不到。

美國建築協會 (ABC) 估計，今年美國建築產業約短缺 35 萬名技術工人，明年可能擴大至 45 萬人；美國教育部則預測，到 2030 年恐有約 210 萬個技術工作職缺無人填補。

另一方面，大學畢業生卻正面臨另一種現實。

根據美國紐約聯準銀行統計，22 至 27 歲應屆大學畢業生平均失業率自 1990 年以來約 4.5%，但 2025 年已升至約 5.4%。

數字看似差距有限，但細項變化更值得注意。

Stanford Digital Economy Lab 研究顯示，在最容易受到 AI 影響的產業中，年輕工作者就業成長速度較其他產業低 16%。

受影響最大產業包括：行銷、軟體開發、法律、人資、財務、銷售、IT 服務。

研究人員指出，真正下降的不是裁員，而是「招聘」。也就是說，公司不是先解雇員工，而是不再補新人。

AI 像無限量實習生 大學文憑的價值被重新定義

顧問公司貝恩 (Bain) 零售部門主管指出：「AI 本質上像無限供應的 21 歲實習生，它很聰明，但沒有情境理解。」

過去企業需要大量初階員工完成：資料整理、報告摘要、市場研究、文件分析和基礎程式工作。現在越來越多工作已由生成式 AI 與 AI 代理完成。這正改變企業的人才邏輯。

摩根大通高層近期坦言，公司未來可能重新調整校園招聘規模。然而，企業開始浮現新困惱：究竟要花數年培養年輕人，還是直接讓 AI 完成初級工作？

過去新人的角色是「執行者」。未來新人的角色可能變成「管理 AI 的人」。這意味年輕人不再只需要專業知識，而需要懂得如何指揮 AI。

AI 創造的新工作 正在向藍領傾斜

有趣的是，AI 並非只消滅工作，也創造工作。

輝達執行長黃仁勳今年初於世界經濟論壇表示：「這可能是人類史上最大的基礎設施建設。」

他點名未來需求包括：水電工、電工、建築工人、網路技術員、鋼鐵工人、設備安裝工程師。部分職位甚至可能達六位數美元年薪。

這看似矛盾，最先受 AI 衝擊的是坐在辦公室的人，而最難被取代的卻是需要到現場的人。原因很簡單：AI 能分析數百萬份文件，但短期內還不能在大雨中爬上 8 公尺高電線桿，維修光纖線路。

美國夢沒有消失 只是出口正在轉彎

24 歲 AT&T 技術員 Kyson Cook 的案例成為這種轉變的縮影。

他曾進入大學，但後來選擇輟學投入技術工作。不到一年，他存夠頭期款買下三房住宅，目前除了房貸沒有其他債務，下午 4 點半多數時間即可下班，還能固定為女兒投資基金。

後來他重返校園取得學位，但目的不再是「沒有學位不能成功」，而是作為未來升遷工具。

這或許反映出美國勞動市場正出現新的現實：大學文憑依然有價值，但它不再是唯一門票。

美國勞工統計局數據顯示，整體而言，大學畢業者終身收入仍高於非大學畢業者，失業率平均也較低。不過白領與藍領就業市場的走勢，近兩年開始出現分歧。

白領失業率緩步上升。建築與維修類技術工種失業率則維持低位。問題因此不再只是「要不要念大學」。真正的新問題是：未來大學要教什麼？以及，人類能做哪些 AI 做不到的事？