鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-15 19:17

全台房市交易量陷入低潮之際，但繼承、贈與移轉卻仍處於高原期。依房仲業者內政部統計，自 2023- 2026 年第一季繼承與贈與移轉棟數合計皆突破 3.4 萬棟。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近期市場買氣隨政策而有所波動，惟無償取得房產的比例正穩定上升，顯示隨著高房價、高齡化衝擊以及相關稅制影響，近年在全台掀起「大傳承潮」。

依內政部統計數據，2026 年第一季繼承移轉達 1 萬 7879 棟，贈與移轉有 1 萬 6182 棟，其中繼承與贈與移轉總數達 3.4 萬棟，已是 2023 年以來，連四年第一季皆達到此數字。賴志昶認為，繼承移轉量屢創新高，主要與戰後嬰兒潮世代逐漸凋零有關，同時遺產稅有達 1333 萬元的高額免稅額，且房產由配偶或直系親屬繼承更有高額扣除額，也免土地增值稅、契稅，在稅制鼓勵下，加上人口高齡化影響，因此近年有大規模繼承潮出現。

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另一方面，近年房價漲幅有感，年輕人購屋壓力倍增，促使許多具資產實力長輩，會選擇利用每年贈與免稅額度，提早進行資產配置，或是直接資助晚輩購屋，同時又有囤房稅、第二戶限貸令等措施，更讓長輩頻繁轉移房產，以利於家族資產配置。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，隨著全台「大繼承潮」與「大贈與潮」來臨，「等房族」逐漸成為房市另一股主力，惟若傳承自長輩的房產屬屋齡偏高的老公寓或透天，接手後往往需投入高額修繕費用。