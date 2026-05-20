經部520繳成績單：AI浪潮助推台股上4萬點 五大信賴產業產值飆破10兆元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-20 11:49

經濟部盤點 520 施政六大面向成果，在 AI 科技浪潮、國際經貿與地緣政治變局下，加速推動產業升級、強化供應鏈韌性並深化國際合作。受惠於 AI 等新興科技應用熱度延續，台灣去年經濟成長率達 8.68%，人均 GDP 達 3.9 萬美元，均創歷史新高；今年第一季出口達 1957.4 億美元，年增率高達 51%，帶動台灣股市於 5 月突破 4 萬點，總市值躍升全球第六。五大信賴產業 2025 年產值已超過 10 兆元，較 2024 年成長 15%。

經部520繳成績單：AI浪潮助推台股破4萬 五大信賴產業飆破10兆。（鉅亨網資料照）

行政院主計總處預測今年經濟成長率可達 7.71%，展現台灣經濟的實力。經濟部長龔明鑫表示，政府將持續作為百工百業的堅實後盾，協助企業在全球變局中穩健前進，實現立足台灣、布局全球的目標。

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經濟部從六大面向盤點經濟成果：

一、在深化全球合作方面，經濟部今年 1 月透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）平臺，與美方簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，攜手建立 AI 非紅供應鏈，並促成工研院與美國無人機產業協會簽署 Green UAS 授權評鑑協議。龔明鑫於 5 月初率領企業領袖團出席「選擇美國」投資高峰會，籲請美方支持台美避免雙重課稅協定（ADTA）立法，降低赴美投資稅務障礙。此外，台法雙邊徵案已成功促成 6 項計畫，今年 6 月將聚焦無人機、半導體、低軌衛星等九大領域推動第二期徵案。

為協助海外布局，經濟部已於美國鳳凰城設立第五個台灣貿易投資中心；在新南向市場部分，截至今年 5 月已創造 20 億美元商機。

為吸引台商及外資，投資台灣三大方案延長至 2027 年，迄今吸引逾 1700 家廠商回台，投資額突破 2.6 兆元，創造逾 16 萬個就業機會；2025 年外商掌握未來投資額約 1602 億元，年增 39.3%，包含美商美光、德商蔡司、日商日東紡及美商伊頓等皆擴大在台布局。

二、針對台美關稅與中東局勢，經濟部編列 460 億元預算減緩對民生經濟的影響。外銷貸款優惠保證加碼信保基金累計核保 49 件，融資金額 18.7 億元；中小微企業多元發展專案貸款核准 9.59 萬件，金額達 2570.5 億元。海外訂單拓展方面補助 165 家業者共 6.2 億元，並加碼補助廠商參加逾 4300 項國內外展覽。因應中東局勢，經濟部每日由次長召開能源應變小組會議確保供電供氣，並實施上半年電價不調整，桶裝瓦斯與民生天然氣 4 月及 5 月凍漲，透過調控平台維持物料價格穩定。

三、在推動五大信賴產業方面，半導體、人工智慧、軍工、次世代通訊及安控等產業，2025 年產值已超過 10 兆元，較 2024 年成長 15%。半導體產值達 6.84 兆元，透過工研院打造第三方驗證平台開發矽光晶片等技術，並藉由 A + 計畫與美光、ASML 等大廠合作。製造業 AI 普及率在 2025 年提升至 22.7%，目標 2028 年達到 50%。

龔明鑫於去年 10 月督促成立產業競爭力輔導團，已輔導 5651 家企業導入 AI，提供研發轉型補助 39.14 億元協助 898 家業者。東台精機 (4526-TW) 在輔導下攜手永進機械等 13 家企業打造生態系，成功與台歐廠商簽署 2.3 億元 MOU。軍工產業透過法人補足無人機關鍵模組技術，今年目標產值達 200 億元以上；次世代通訊去年產值達 1.16 兆元，支持工研院與聯發科 (2454-TW) 攜手完成全球首度 3GPP 手機直連衛星驗證。

四、力挺中小微企業與提升商業服務方面，經濟部推動雙軸轉型、通路發展及加薪信保，去年輔導逾 30.3 萬家企業，創造 112.74 億元產值並挹注貸款活水。例如宜展科技運用 AI 優化農產乾燥技術打造高價值原料平台。商業營業動能方面，補助 4.2 萬家次汰換老舊設備，如麥味登 (2752-TW) 導入 AI 銷售預測與智慧排班系統，縮短 3 成出餐時間並提升營收。輔導在地商圈方面，2025 年帶動營業額逾 13 億元。

五、在穩定供電與綠能治水方面，今年預計新增興達新燃氣與台中燃氣等 4 部機組，共增加 5.2GW 裝置容量。離岸風電截至今年 4 月底累積裝置容量約 4.67GW，去年單年裝置量居全球第三；太陽光電累積裝置容量約 15.82GW，今年 8 月起實施新建物設置光電義務。深度節能自 2024 年至今年 4 月累積節電 120.68 億度，2025 年每單位 GDP 使用電力降至 10.94 度，創歷年最佳。