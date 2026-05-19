鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-19 20:22

台灣高鐵 (2633-TW) 延伸宜蘭案，綜合規劃與環評已通過審查，目前待行政院核定，估工程最快 2029 年動工，2036 年通車，但有多個民團今 (19) 日公告民調，指超過六成民眾認為，若北宜直鐵可解決宜蘭交通問題，就支持以台鐵直鐵而非高鐵替代。

對此，交通部鐵道局今日回應，對高鐵延伸宜蘭推動期間，相關支持、關心及提出建議的聲音均持續存在，尊重各界透過不同方式表達意見，感謝社會持續關心重大公共建設議題。

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高鐵延伸宜蘭爭議仍未解，民團堅稱該畫決策程序有瑕疵、阻礙台鐵發展，並自辦民調，質疑政府宣稱的「高鐵獲八成民意支持」具誤導性，包括台鐵產業工會、高鐵延伸宜蘭監督聯盟等民團，今日公布委民調公司實地在礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮 3 大轉運站蒐集的問卷結果，指稱在「換車轉乘」、「宜蘭城鄉發展失衡」、「建設成本」部分，民眾更偏好直鐵方案，呼籲北宜直鐵應重新納入評估。

據民團調查，高鐵建設成本估約 3,600 億元、包括 30 年營運成本，直鐵總成本僅約高鐵耗資三分之一，調查結果縣市，有超過半數宜蘭民眾及逾六成西部、花東地區受訪者支持直鐵。

鐵道局則回應，在第二階段環評期間，曾委託專業機構辦理民調，採面對面訪談方式，於完整說明計畫內容及相關資訊後進行意見蒐集，於 95％信心水準下，79.6％民眾支持高鐵延伸計畫，反映多數民眾期待透過高鐵建設提升東部交通便利性及促進區域均衡發展。