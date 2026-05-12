鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-12 17:01

立法院上周三讀通過《醫療法》修正案，正式將「三班護病比」入法。總統賴清德今 (12) 日出席「115 年國際護師節聯合慶祝大會」時，宣布原定 2 年後施行的三班護病比，將提前至明 (2027) 年 5 月 20 日起分階段實施，以解決醫護人員護病比長久以來不足的沉痾。

三班護病比修正案通過後，原預計在 2028 年 5 月 1 日起上路，再度引發醫護界團體質疑時程過久，呼籲能再在 2027 年 12 月實施。

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賴清德今日致詞時表示，對於立法院各黨團均提出各自版本的三班護病比支持入法，不僅是各黨的共識，更是護理同仁權益保障的歷史性時刻，針對護理界憂心在立院審查過程中被忽略的諮詢委員會訴求。他認為護理人力短缺，長年以來是醫療現場沉重的壓力來源，在急重症與夜班照護更需要穩定人力支撐，經政府、護理學會、工會與醫界共同努力，去 (2025) 年護理人力已回升至 19.8 萬多人，較前年增加 4,600 多人，顯示相關政策已有初步成果。

賴清德表示，三班護病比攸關不同班別中護理師照顧病人的合理比例，其目的是減輕護理人員過度負荷、降低醫療風險，並提升病人安全與照護品質，未來衛福部後續成立「醫療人力研究精進小組」，持續檢討各類醫事人力需求，並確保護理專業代表比例不低三分之一，讓護理人員的聲音能進入政策討論。