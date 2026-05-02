鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-02 19:19

總統賴清德原計劃上 (4) 月 22 日至 27 日率團出訪史瓦帝尼，參加史國國王姆斯瓦蒂三世登基 40 周年等活動，但總統府卻在 4 月 21 日發布消息稱，塞席爾、模里西斯和馬達加斯加等未經事先通知，取消專機飛越其領空的許可，總統府聲明遭中國打壓取消。但賴清德卻在今 (2) 日傍晚於個人臉書上表示，他已在稍早飛抵史國。

賴清德表示，他已在今日稍早抵達友邦史瓦帝尼，原訂 4 月 22 日的出訪，因爲非預期的外力而暫緩，經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎。

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賴清德表示，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作。

賴清德說，史國不畏各項外交與經濟壓力，透過行動為台灣的國際空間發聲，對此他也將代表台灣人民誠摯向恩史瓦帝三世 (H.M. King Mswati III) 國王及史國政府致謝。