鉅亨網記者黃皓宸 2026-05-14 19:53

總統賴清德今 (14) 日前往桃園主持「國軍桃園總醫院急重症醫療大樓落成啟用」時表示，急重症醫療大樓完成之後，將能為國軍及桃園、北新竹民眾提供更好的醫療服務品質。賴清德也期勉國軍醫院三大勤勉，不僅照護國軍及軍眷健康，必要時也將成為國家整體戰力的重要基礎。

國軍桃總急重症大樓落成，賴清德提三大勤勉成為國家整體戰力。（圖：總統府提供）

賴清德致詞時指出，國軍桃園總醫院急重症醫療大樓完成之後，已升級為準醫學中心，不再只是區域醫院，能力更強、責任也更大。

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賴清德期勉醫院同仁：第一、不忘軍醫的責任，軍醫是國軍健康的基石，也是國軍保存戰力最重要的關鍵，國軍在真正地緣衝突的時候應扮演戰傷與救護的角色，未來仍應持續加強。

第二、血品的供需很重要，軍品供需的輸血站工程務必如期如質完工。

第三、維持軍醫功能的同時，發揮準醫學中心的量能。除了視軍人、軍眷如己，同時要視民如親，照顧來求診、求醫的一般民眾。

談及「健康台灣」政策，賴清德也表示，身為台灣首位具醫師背景的總統，希望結合醫界、社會各界促進台灣民眾健康福祉，因為台灣社會平均餘命延長，但不健康年數也在增加，平均餘命 80 歲中，有 8.4 年不健康，有 10% 的時間臥病在床、需要輪椅或有他人照顧，因此政府推「健康台灣」國家政策，期盼民眾壽命能更長、健康更久，減少不健康的時間。