鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-10 12:43

台電 2026 年新進僱用人員甄試於今（10）日在台北、台中、高雄、花蓮 4 大考區同步登場 。本次招考吸引逾 9 千人報名，搶奪 769 個職缺名額，今日實際到考人數為 5,257 人，換算平均到考錄取率約為 14.63% 。若從事電力工作，或具備電力相關專業證照，起薪可突破 4 萬元 。

台電表示，為強化台灣供電穩定及電網韌性，本次招考涵蓋配電、輸電、電機及綜合行政等 14 類別 。其中，「配電線路維護」類別因需具備專業體能與技術，吸引約 1,600 人報考，爭奪 436 個錄取名額，錄取者將成為守護電力的「蜘蛛人」與「忍者龜」 ；而最受矚目的「綜合行政」類別，則有 4,703 人競爭僅有的 69 個名額，錄取率低至 1.47%，堪稱競爭最激烈的鐵飯碗 。

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在薪資待遇方面，台電給出相當具吸引力的誘因。正式僱用後，起薪近 3.8 萬元 。若錄取人員從事電力現場工作，或具備電力相關專業證照，還可進一步加晉薪級，起薪將可突破 4 萬元大關 。為了延攬具備實務經驗的專才，台電本次也特別將實作測試納入所有電力技術類別的總成績評分 。