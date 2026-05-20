鉅亨網新聞中心 2026-05-20 09:15

聯合國周二 (19 日) 發布《2026 年中世界經濟情勢與展望》報告指出，中東衝突帶來的新一波能源衝擊，正使全球經濟面臨成長減速、通膨升溫與不確定性加劇三重壓力。聯合國將 2026 年全球經濟成長率預測下修至 2.5%，較今年 1 月預估的 2.7% 下調 0.2 個百分點，也明顯低於疫情前 2010 年至 2019 年間約 3.2% 的平均成長率。

聯合國指出，全球經濟成長低於 3%，通常被視為接近衰退風險區間，而 2.5% 的增速將成為近年來最疲弱表現之一。報告預估 2027 年全球經濟成長將小幅回升至 2.8%，主要支撐來自穩健的就業市場、具韌性的消費需求，以及部分國家由人工智慧帶動的投資與貿易活動。

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聯合國表示，中東衝突對全球經濟的主要傳導機制來自能源市場。作為全球重要能源運輸樞紐，荷姆茲海峽承擔全球約五分之一石油與天然氣運輸量，一旦供應受阻，油價、保險與運輸成本將同步上升，進一步衝擊全球供應鏈與企業生產成本。

報告指出，原本自 2023 年開始的全球通膨降溫趨勢已被打斷。已開發國家通膨率預計由 2025 年的 2.6% 升至 2026 年的 2.9%；發展中國家則因能源、運輸及進口成本攀升，通膨率可能由 4.2% 升至 5.2%，增幅更為明顯。

聯合國主管經濟與社會事務的副秘書長李軍華指出，中東危機正使發展中國家面臨更嚴峻壓力。隨著借貸成本上升、資金流動承壓與債務負擔惡化，許多國家將更難取得推動發展所需資金。

除通膨外，糧食安全也成為新隱憂。報告警告，化肥供應鏈已開始受到干擾，導致農業生產成本增加，未來可能推升全球食品價格。聯合國預估，在較悲觀情境下，全球急性糧食不安全人口可能增加 4,500 萬人，使總數達 3.63 億人。

市場同時擔憂高油價可能迫使主要央行延後降息步伐。聯合國指出，各國央行正面臨兩難局面，一方面升息有助控制通膨，但可能進一步拖累經濟成長；另一方面若按兵不動，則可能讓通膨壓力固化。全球債券市場近期殖利率同步攀升，也反映投資人正提高對通膨與高利率環境的預期。

不過報告也提到，並非所有影響皆為負面。能源價格上漲將使部分能源出口國及能源企業受惠，而人工智慧驅動的投資熱潮，也可能部分抵銷全球景氣下滑壓力。