美國副總統：美伊談判進展很大 但美方也預備「B方案」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-20 08:42

美國副總統范斯 19 日（周二）在白宮新聞簡報會上表示，美國與伊朗的直接談判已在建立溝通渠道和推動外交進程方面取得「很大進展」，但美方也準備了重啟軍事行動的「B 方案」。

美國副總統范斯。（圖：Shutterstock）

范斯表示，目前「只有兩個選項」，要嘛美伊「達成一個好的協議」，要嘛美軍回到軍事行動。顯然，美國總統川普希望達成協議，伊朗也傾向於達成協議。

‌



同時，美方也準備可以重啟軍事行動的「B 方案」。川普剛剛告訴他，「我方嚴陣以待」。「我方不希望走到那一步，但如有必要，總統願意也有能力走那條路。」

范斯說，他本人、川普女婿庫什納以及特使威特科夫之前與伊朗進行長時間接觸，目的主要有兩個：一是重建兩國長期中斷的直接溝通渠道；二是為後續正式談判建立基礎。

他提到，談判團隊當時並沒有「非常有信心」能夠迅速達成協議，但認為能夠「向達成協議邁出重要一步」，目前來看這一目標已經實現。

范斯強調，伊朗絕不能擁有核武，這是美方「紅線」。美國希望伊朗能與美方合作，建立一套行之有效的機制，確保伊朗無法重建核能力，「這是我方在談判中全力爭取實現的目標」。

他同時表示，在美方看來，伊方仍未確立談判立場，「有時候難以搞清楚伊朗人究竟想通過談判實現什麼目標」。