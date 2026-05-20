鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-20 10:48

應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普丁於 5 月 19 日至 20 日對中國進行國是訪問，他在 19 日晚乘專機抵達北京。

普丁在訪華前發表了影片講話。他說：「我由衷珍視習近平對同俄羅斯展開長遠合作的意願。我們之間的密切友好往來，有助於我們擘畫最為宏偉的藍圖，並將其付諸實踐。」

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普丁表示，25 年前俄羅斯與中國簽署了《俄中睦鄰友好合作條約》，為建立真正意義上的戰略協作與全面夥伴關係奠定了堅實基礎。普丁說，當前俄中關係達到了前所未有的水準。

普丁說，俄羅斯與中國對未來充滿信心，將一道積極發展政治、經濟等領域的聯繫，擴大人文交流，鼓勵民間往來。雙方正共同致力於深化雙邊協作，推進兩國各領域發展。

普京表示，俄中雙邊貿易額持續增長，早已突破 2,000 億美元大關。雙方正在落實合作倡議。繼互辦「文化年」之後，又互辦「教育年」，這是兩國在人文領域展開的第十個此類國家間合作項目。

普丁說，俄中友誼不針對第三方，而是追求和平與共同繁榮。正是基於這一邏輯，俄羅斯與中國協調一致，共同維護國際法和聯合國憲章，並在聯合國、上海合作組織、金磚國家及其他多邊平台保持協作，為解決全球及地區緊迫問題作出貢獻。

中共喉舌《新華社》20 日在時評中指出，當前世界形勢變亂交織，二戰後國際秩序和國際關係準則受到嚴重衝突，地緣衝突加劇，世界面臨倒退回「叢林法則」的現實危險。