47比52！美參議院四度否決限制川普對伊朗戰爭權力

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-16 05:50

美國參議院週三 (15 日) 以 47 票同意對 52 票反對的投票結果，未能通過一項旨在限制川普總統 (Donald Trump) 繼續軍事攻擊伊朗的權力的決議案。這已是參議院第四度嘗試未果，同時也是國會近期休會結束、以及美伊展開為期兩週停火以來，首次未能通過相關決議。民主黨表示將持續推動相關限制。

(圖：shutterstock)

此次程序性動議以 47 票對 52 票未能通過，意味著該決議無法進入正式審議。投票過程中，肯塔基州共和黨參議員 Rand Paul 與賓州民主黨參議員 John Fetterman 罕見跨黨投票，成為少數異動。

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該決議由伊利諾州民主黨參議員 Tammy Duckworth 主導，內容要求美國總統除非獲得國會宣戰或明確授權，否則應撤回所有在伊朗境內或針對伊朗的軍事行動。

Duckworth 強調，國會有責任對軍事行動進行監督，不能讓戰事在缺乏制衡下持續擴大。

她表示，隨著美軍持續投入，參議院至少應履行基本職責，對是否延續戰爭作出明確表態，並直言這是一場「應該被終止的選擇性戰爭」。

此次投票也是國會自川普近期升高對伊朗強硬言論後，首次針對戰事進行表決。

川普先前曾警告若衝突升級，「整個文明將會滅亡」，引發民主黨與部分共和黨人士批評。不過隨後白宮宣布，美伊已達成為期兩週的停火協議，為局勢短暫降溫。

參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 在投票前呼籲共和黨轉向支持決議，指出戰事已持續 47 天，仍未見明確終點。他表示，民主黨將持續每週推動表決，直到戰爭結束或共和黨改變立場。

儘管共和黨目前仍普遍支持行政部門的軍事行動，但黨內已有部分聲音開始關注時間壓力。根據 1973 年通過的《戰爭權力決議》，未經國會授權的軍事行動最長不得超過 60 天，若未在期限內取得授權，總統須終止相關行動。

猶他州共和黨參議員 John Curtis 表示，支持總統在保護美國利益下的行動，但不會支持超過 60 天且未經國會批准的軍事行動。南達科他州參議員 Mike Rounds 也指出，國會期待政府提出後續戰略規劃，以利進行監督。