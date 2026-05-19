鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 22:00

根據最新揭露的倫理道德申報資料顯示，美國總統川普在 2026 年第一季針對所謂的「科技七巨頭」股票進行了高達 94 次的交易。在川普與這些科技巨頭高層會面或公開推廣這些公司的同時，其帳戶也正執行價值數百萬美元的金融操作，此舉引發了外界對於利益衝突的高度關注。

資料顯示，在 2026 年前 3 個月，川普帳戶涉及「七巨頭」的交易總額估計在 5,000 萬至 7,000 萬美元之間，其中包括 64 筆買入指令與 30 筆賣出指令。

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根據對申報資料的分析，川普在第一季明顯加碼了蘋果 (AAPL-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 的持股。其中，蘋果的交易包含 8 次買入與僅 1 次賣出，淨買入金額約在 200 萬至 720 萬美元之間；Alphabet 則全數為買入操作，金額達 150 萬至 310 萬美元。

其中，部分交易的時間點與重大新聞或總統的公職活動高度重合，引發了監督機構的批評。例如，在 2 月 10 日，川普帳戶買入了價值至少 100 萬美元的輝達股票，而僅約一周後，輝達便宣布了與 Meta 的重大戰略合作夥伴關係。

同一天 (2 月 10 日)，交易紀錄還顯示川普分兩筆交易賣出了價值 1,000 萬至 5,000 萬美元的微軟與亞馬遜股票。監督組織「華盛頓公民責任與倫理」(CREW) 對此評論道：「總統不應該是當沖交易者。」

申報資料還回顧了川普過去與科技領袖的頻繁互動，例如 2025 年在東京與蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 會面，以及 2026 年 5 月在北京與馬斯克 (Elon Musk)、黃仁勳等人的外交會晤。

針對頻繁交易的質疑，川普集團 (Trump Organization) 對外宣稱，總統的帳戶是由第三方金融機構管理，川普本人及其家人並未參與任何具體投資的選擇、指導或批准，甚至在交易前未獲得任何通知。

然而，申報資料中卻出現了矛盾之處。在 94 筆七巨頭的交易中，有 27 筆被標註為「主動委託交易」(unsolicited trades)。在標準定義中，主動委託交易是指由客戶主動發起，經紀人僅負責執行的交易。這 27 筆交易中包含三筆超過 100 萬美元的大額買入。