川普再提晶片：若我早執政 就沒台灣什麼事了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
「本來那些生意全是英特爾 (INTC-US) 的，沒有台灣什麼事了。」美國總統川普日前在一次採訪中再提台灣「偷走」了美國的晶片產業。
據美國《財星》18 日（周一）報導，川普在接受訪問時說，「英特爾本該是現在全世界規模最大的公司。」他在受訪中說，「如果當年這些公司開始從中國進口晶片時，我已經是總統了，我會徵收關稅保護英特爾。」
談到佔據行業主導地位的台積電 (2330-TW) (TSM-US) 時，川普直言：「現在的這些生意本該全歸英特爾，也就沒台灣什麼事了。」
值得一提的是，川普過去多次抱怨台灣偷走了美國的晶片產業。
他在 2024 年 7 月曾對《彭博》說，「台灣把我國的晶片生意偷走了。」他說道，「我的意思是，我國有多蠢？他們把我國所有晶片生意都拿走了。」
今年 2 月 12 日，他又重複強調，台灣已經從美國手中奪走了半導體晶片業務，希望美國能把這些業務奪回來。
川普 5 月中旬接受《Fox News》主播布雷特 · 拜爾採訪時再次猛烈批評台灣，指責台灣「偷走」了美國的晶片產業。
「台灣之所以發展起來，是因為我國總統根本不曉得自己在幹什麼，」川普在 15 日晚播出的節目中說，「如果他們對進口晶片加徵關稅，產業就絕不會離開。」
「本來一切都與英特爾有關，一切都與我國的晶片企業有關。可他們偷走了我國的晶片產業。所以我說了很多年了，他們偷走了我國的晶片。」
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