鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 17:30

亞洲三大新興經濟體印尼、菲律賓與印度，正深陷於一場由地緣衝突與全球債市動盪交織而成的完美風暴之中。

隨著美伊戰爭推高油價，全球通膨陰影再現，這些國家不僅面臨資本外流的威脅，本國貨幣更承受巨大貶值壓力，迫使央行在經濟成長放緩之際，仍不得不考慮進一步緊縮政策，陷入進退維谷的艱難境地。

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市場數據揭示當前的嚴峻程度，30 年期美債殖利率突破 5% 大關，創 2007 年來新高。美債殖利率飆升猶如一記重拳，推高美元並削弱新興市場資產的吸引力，加劇亞洲資本的撤離潮，這不僅增加了以美元計價債務的償付負擔，更迫使各國央行必須透過升息來捍衛本幣，提升本幣資產的吸引力。

滙豐首席亞洲經濟學家 Frederic Neumann 警告，亞洲大部分地區的經濟成長將面臨更大壓力，情況可能會變得更加艱難。

自美伊戰爭爆發以來，以美元計價的菲律賓債券指數已重挫 13%，居新興亞洲之首。為阻止頹勢，印尼央行預計將於周三 (20 日) 升息，該行此前已加大干預力道，試圖挽救屢創歷史新低的印尼盾。

然而，凱投宏觀的 Jason Tuvey 指出，干預僅能提供短暫喘息，若要貨幣真正回穩，當局恐必須放棄過去的民粹主義政策，印尼央行甚至重啟類似 2022 年的「扭轉操作」，買進長債壓低收益率，同時賣出短債以吸引資金流入。

菲律賓政府則採取更激進的手段，為防止債券殖利率飆升，今 (19) 日拍賣國債時拒絕所有投標。

在印度，官方主要依賴貨幣干預與貿易保護措施，包括對黃金和白銀進口實施更嚴格的限制。

澳盛銀行東南亞和印度首席經濟學家 Sanjay Mathur 在一份報告中寫道：「由於外匯存底已大幅減少，且能源價格的逆風尚未平息，如此大規模的外匯干預將越來越難以持續。

歷史的傷痕讓市場格外警惕。無論是 1997 年亞洲金融危機，還是 2013 年「縮表恐慌」，都證明全球融資環境收緊時，資本外逃的速度何其迅猛。