鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-19 17:54

中信金控 (2891-TW) 今 (19) 日召開 2026 年第一季法說會，由總經理高麗雪主持，並釋出最新總經展望，內部研判美國通膨具黏性，今年不降息機率高；反觀台灣受 AI 浪潮推升，全年 GDP 成長有望突破 8%。在台灣央行貨幣政策趨緊下，中信預估台灣 6 月與年底有機會各升息半碼，台幣維持偏升格局，年底前有望往 30 元大關靠攏。台灣若升息 1 碼，預估將為中信銀全年 NII 帶來 11 億元的正向挹注。

受惠於銀行及保險核心業務穩健成長，中信金控 2026 年第一季合併稅後純益達 231.04 億元，較去 (2025) 年同期成長 16%，續創歷年同期新高；累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.18 元，整體股東權益報酬率 (ROE) 及資產報酬率 (ROA) 優於同業，展現穩健經營成果與多元獲利動能。

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高麗雪指出，受到中東戰爭引發的地緣政治衝突推升，美國通膨展現黏性，最新公布的美國 CPI(消費者物價指數) 年增率達 3.8%，在就業市場下行風險仍屬可控下，中信內部預估「美國今年不降息的機率相當高」。

反觀台灣，因全球 AI 浪潮需求強勁，台灣第一季經濟表現交出驚人成績單，首季 GDP 成長率高達 13.69%；首季出口額更較去年同期大增超過 50%，來到 1957 億美元。中信金控預估，台灣全年經濟成長率可望突破 8%。

在景氣過熱下，中信金控大膽預估，台灣央行的貨幣政策持續趨緊，預期 6 月份的央行理監事會議，可能宣布升息半碼 (0.125 個百分點)，若景氣持續過熱，不排除年底前會再追加升息半碼。

在匯率方面，雖然全球地緣政治不確定性讓資金偏向美元等避險資產，但受到美台利差預期縮小、美國財政赤字及市場對美元資產信任度微幅波動等因素影響；加上台股表現續強、央行政策偏緊，預期新台幣匯率將呈現「偏升」走勢，年底有機會向 30 元整數大關靠攏。