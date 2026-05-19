鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-19 19:55

台股今年來交投熱絡帶動期貨市場交易量大增，也讓國內期貨商的資本適足率面臨考驗。由於未沖銷部位保證金總額隨股市大漲而急遽擴大，導致期貨商的「調整後淨資本額占未沖銷部位所需保證金總額比率 (簡稱 ANC 比率)」出現集體下滑。對此，金管會證期局澄清，目前國內 14 家專營期貨商全數合規，僅 1 家逼近申報門檻，且已有 10 家業者超前部署，將透過增資、發債來因應，整體市場風險仍屬可控。

台股太熱引發期貨商資本告急？金管會：14家全合規 10家超前部署現增發債。(鉅亨網資料照)

證期局副局長黃仲豪說明，根據現行法規，期貨商 ANC 比率若低於 20%，須向主管機關申報；若跌破 15%，則必須停止收受客戶新單 (新開倉) 並提出改善計畫。

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黃仲豪澄清，根據最新統計，截至今 (2026) 年 5 月 15 日，全台 14 家專營期貨商中，ANC 30% 以上共有 5 家，介於 20% 至 30% 之間共有 8 家，僅有 1 家達到 20% 申報線，ANC 比率約為 19 點多，該期貨商已確定將透過現金增資充實資本，目前並無一家觸到 15% 的業務限制紅線。

為了因應這波股市熱潮帶來的資本壓力，多數期貨商已展開超前部署。證期局統計，目前共有 10 家期貨商正規劃或進行資本充實計畫，其中 9 家打算辦理現金增資、4 家計畫發行次順位債券，當中有部分期貨商同時採取兩種方式。

外界擔憂增資時程緩不濟急，黃仲豪表示，期交所設有短期融通配套機制，若期貨商有緊急資金需求，可申請放寬銀行信用狀或調整透支額度，以協助快速取得短期資金因應。

媒體追問，證期局是否考慮將 ANC 監管門檻從 15% 調降至 8%？黃仲豪說明，證期局已於今年 3 月 6 日正式函請期交所成立專案小組，邀請公會及業者代表共同研議。

不過，各國的風險控管機制不盡相同，ANC 公式中的分子 (流動資產扣減調整項目) 與分母 (未沖銷部位所需保證金) 組成細項在國際間存在差異，因此無法將國外的監管比例直接套用在台灣。