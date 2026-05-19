科明同步布局白內障手術設備及高階水晶體 規劃11月掛牌上櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-19 15:23

眼科白內障設備代理商科明 (7881-TW) 董事長暨總經理江勁賢指出，旗下代理飛秒白內障手術設備市占率超過 50%，同時也積極搶攻高階水晶體市場份額。針對 IPO 時程，江勁賢表示，目前規劃 6 月送件上櫃申請，11 月掛牌上櫃。

科明董事長暨總經理江勁賢。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

江勁賢表示，科明成立初期即鎖定眼科領域，代理飛秒白內障手術設備以及高階水晶體，目前股本約 2.7 億元，為科林關係企業，而科林持有科明約 70% 股權。

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飛秒白內障手術設備方面，江勁賢指出，目前全台約 900 間眼科院所中，約有 647 間執行白內障手術，全台共有約 130 台飛秒白內障手術儀器，其中，科明市占率超過 50%。江勁賢進一步說明該設備的商業模式，指出科明提供飛秒設備給眼科診所，以拆帳方式獲取利潤。

高階水晶體部分，江勁賢表示，該產品代理日本 HOYA，目前市占率約 11%，在台灣排名第三名。

展望後市，設備代理上，持續尋找適合的眼科設備，目前已代理瑞士 Ziemer、德國 SCHWIND 等品牌，預計第二季推出 VirtuaLens 虛擬實境模擬系統。江勁賢提到，由於多數眼科設備廠規模不大，未來不排除往上游發展，也就是投資製造廠，發展自己的產品。

至於高階水晶體，江勁賢則表示，科明過去產品線未臻完全，下半年開始逐步補齊，第三季切入短延焦段，第四季則跟進植入式隱形眼鏡 (IPCL) 及居家眼壓計，拓展屈光及青光眼業務。另外，也預計明年推出可調節光罩式水晶體。

科明 2025 年營收 7 億元，每股純益 5.06 元，江勁賢指出，隨著人口老化，加上 3C 使用時間更長，飛秒白內障手術設備業務穩健，高階水晶體市占提升，看好每年以營收年增 20%、獲利年增 18% 的幅度成長。