鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-19 17:26

中信金控 (2891-TW) 今 (19) 日召開 2026 年第一季法說會，由總經理高麗雪主持，旗下中信銀行首季稅後純益達 165.86 億元，年增 23%，續創單季歷史新高。受惠全球地緣政治與供應鏈重組，高科技與製造業加速移轉，中信銀精準捕捉商機，海外獲利占比攀升至 35%，以東南亞年增五成最為強勁，未來將持續推進美、日、澳等新據點；針對國發會提出的赴美投資融資機制，中信銀將會積極響應，預計本月董事會進一步討論出資金額。

中信銀首季獲利成長主要來自國內外放款業務及淨利差穩健擴張，帶動淨利息收益持續提升，同時受惠於資本市場交易量能回溫，財富管理業務表現亮眼，基金、結構型商品及保險商品銷售動能延續，手續費收入顯著成長；信用卡業務方面，隨整體消費動能穩定升溫，相關收益表現良好。

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海外布局方面，高麗雪指出，東南亞地區首季獲利年增率超過 50%，其中泰國、印尼、菲律賓、越南、新加坡及印度均展現強勁的雙位數成長；北美地區亦有 28% 的成長，主因是美國子行與紐約分行精準掌握此波供應鏈投資商機。

展望未來，中信銀持續聚焦東南亞、北美與日本三大區域，新加坡分行成功轉型為區域型大型跨國企業總部，扮演跨境協調要角；印度古吉拉特邦金融特區 (GIFT City) 已於今年 3 月營業、近日正式開幕，中信銀在印度設有 3 家分行，為國銀中最完整。東南亞各據點已實現相互串聯，可跨國協助台商優化生產成本與稅務規劃。

北美方面，除了原有的紐約分行外，中信銀預計在洛杉磯設立新分行，並於德州申設辦事處，兩者均預計於今年底開業；擁有 20 家分行的美國子行，則規劃在鳳凰城開設新分行，以更貼近服務半導體供應鏈客戶。

至於亞太地區，日本福岡辦事處 (出張所) 已取得台灣金管會核准，正向日本主管機關申請中；澳洲雪梨分行亦已獲金管會核准，正緊鑼密鼓進行向當地主管機關送件的準備工作。

中信銀首季海外獲利比重 35%，相較先前約 33% 略為上升，高麗雪強調，內部管理不會刻意設定海外獲利必須達到特定占比，銀行的資本適足率非常充沛，營運目標是希望台灣與海外據點百花齊放。

針對近期國發會推動支持企業赴美投資的「國家融資保證機制」，目前北富銀與玉山銀皆已公告出資 2500 萬美元。高麗雪說，中信銀身為海外據點最多的國銀，絕對積極響應，至於到底是參與 2500 萬美元、5000 萬美元還是 7500 萬美元，中信銀將考量海外布局與客戶需求，評估最適方案，預計本月提報董事會確認後對外公告。