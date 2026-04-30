鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-30 13:24

近月國際政經局勢劇烈震盪，富邦金控研調處指出，受中東衝突、地緣政治策略改變及聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向影響，今年以來全球資金流向已出現四波明顯轉折，預期美元將維持強勢，而美國 AI 科技股、台股及韓股則成為此波動盪中少數獲資金青睞的標的。對於新台幣匯率展望，預估短線仍在 31.2-31.8 元區間震盪。

回顧今年初至今的市場資金三大轉向，富邦金控經濟學家邱郁潔指出，第一波發生在美債信心危機，年初因美國對格陵蘭主權態度強硬，引發歐洲主權基金不滿並傳出拋售美債，資金一度從美國流向歐亞，美元指數曾跌至 95 價位，預期就是今年最低點。

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第二波則是中東衝突爆發，隨著衝突升溫，高度依賴中東能源的歐、亞市場信心受挫，資金快速撤回美國貨幣型基金避險。

第三波是 AI 供應鏈瘋狂吸金，3 月底市場一度傳出停火曙光，市場風險偏好回升，但資金並未重返傳統歐亞市場，而是精準流入具成長性的 AI 科技股。此舉帶動美股反彈，並帶動台灣、韓國等科技出口國，新台幣一度升破 31.5 元關鍵價位。

不過，邱郁潔示警，目前市場正進入第四波轉向，主因在於美國再次拒絕伊朗停火協議，且 Fed 政策步調出現轉變、更趨保守，市場預期降息循環可能告終，甚至掀起重啟升息的討論。在「美國經濟韌性優於歐亞」的背景下，她認為，資金可能持續回流美國。

針對全球主要貨幣展望，邱郁潔指出，美元指數因避險需求、Fed 態度轉鷹及 6 月 SpaceX 上市吸走資金，預計維持偏強態勢。歐元部分，面對能源通膨與「停滯性通膨」風險，若俄烏、中東衝突未止，歐元於 1.2 關卡將面臨沈重壓力。

日元方面，由於其能源高度依賴中東，加上財政赤字隱憂，日元走勢持續偏弱，近期又跌破 160 關卡，日本 6 月升息仍受制於能源衝擊，市場需留意黃金周期間美日聯合干預的可能性。人民幣表現持續走自己的路，由於中國擁有俄羅斯替代能源及龐大儲油，受中東衝擊較小。人行目前態度為「不希望升值太快」，預計維持在 6.8 至 6.9 區間。