〈國泰金經濟調查〉4月景氣展望、消費意願雙跌 未來6個月房價看漲比例轉弱
鉅亨網記者陳于晴 台北
國泰金控 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2026 年 4 月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願雙雙下滑，由於美伊戰爭持續超過 1 個月，油價走高推升通膨預期，股市樂觀情緒亦轉弱。至於房市展望，調查顯示，民眾對於未來 6 個月房價的看漲比例在過去一年已有轉弱跡象。
國發會最新公布的 2 月景氣對策信號續呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長。不過，受到美伊戰爭持續超過一個月影響，國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數降至 - 32.2，展望樂觀指數下滑至 - 26.5。大額消費意願指數降至 3.7，耐久財消費意願指數下跌至 - 16.3。
主計總處於 2026 年 2 月 13 日預估台灣 2026 年經濟成長率 7.71%，通貨膨脹率 1.68%。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2026 年經濟成長率的平均預期值為 6.38%，僅有 37% 的民眾認為 2026 年經濟成長率會高於 7%；而民眾對於 2026 年平均通膨預期值為 2.27%，且有 60% 的民眾認為 2026 年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2026 年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。
美伊戰爭持續超過一個月，造成油價續處高檔，帶動通膨走升擔憂，市場情緒轉趨謹慎，國際股市下跌，3 月台股震盪走跌。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數降至 17.2，風險偏好指數轉弱至 23.1。
針對過去 6 個月居住地住宅的價格變化，調查結果顯示，44% 的民眾認為過去 6 個月居住地住宅的房價漲幅超過 3%，38% 民眾則認為房價持平在正負 3% 內，僅 18% 民眾覺得過去半年居住地住宅價格下跌超過 3%。
至於未來 6 個月居住地住宅的價格變化，調查結果顯示，44% 的民眾預期未來 6 個月居住地住宅的房價漲幅超過 3%，其中僅有 9% 民眾預期漲幅超過 10%，35% 民眾預期房價持平在正負 3% 內，而有 20% 的民眾則認為未來半年居住地住宅價格下跌超過 3%。整體而言，民眾對於未來 6 個月房價的看漲比例在過去一年已有轉弱跡象。
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