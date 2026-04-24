研調：印度智慧手機Q1出貨年減3% 成本壓力升高創6年來最疲軟季度

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-24 17:26

研調機構 Counterpoint Research 最新發布《印度智慧型手機每月追蹤報告》指出，2026 年第一季印度智慧型手機出貨量去年同期相比下滑 3%，為近六年來最疲弱表現。此一表現主要受到供應端成本壓力上升、OEM 調漲價格，以及消費需求疲弱等多重因素影響。

研調：印度智慧型手機Q1出貨年減3% 成本壓力升高創6年來最疲軟季度。（圖：shutterstock）

Counterpoint Research 提到，儘管新機發布活動增加，整體通路銷售轉換仍持續承壓。約三分之一機型提前於第一季推出，主要為分攤物料成本上升的影響，尤其是記憶體價格與匯率波動所帶來的壓力。

‌



針對市場動態，Counterpoint Research 資深分析師 Prachir Singh 表示：「市場正面臨明顯的可負擔性壓力，主因記憶體成本大幅上升與匯率波動，迫使 OEM 調漲主要機型價格。平均漲幅超過 1,500 盧比（約新台幣 503 元），使價格敏感度較高的 15,000 盧比（約新台幣 5,033 元）以下價位帶受到最大衝擊。

在中東地緣政治緊張局勢下，能源成本上升進一步壓縮家庭預算，消費者因而優先考量基本支出，而非智慧型手機等非必要消費，導致換機週期延長，大眾市場復甦動能預期將維持緩慢。」

在品牌市佔表現上，vivo 以 21％ 的份額位居印度市場龍頭，主要受惠中高階 V 系列新機發布與通路管理有方。三星電子 Samsung(005930-KR) 則以 Galaxy S26 系列強勁預購動能排名第二，並在特定價位帶創下最高出貨占比。

OPPO 以 14％ 市佔維持第三且年增 8％，成為前五大品牌中成長最快業者。小米 Xiaomi(1810-HK) 則排名第四，並在中低價位帶實現雙位數年增。蘋果 Apple(AAPL-US) 則憑藉 iPhone 17 系列與分期方案獲得 9％ 市佔，展現高階市場韌性。

第一季印度市場已有超過 80 款手機平均漲價 15％，由於成本壓力未減，預計第二季售價將再上調 15％ 到 20％。平均漲幅超過 1500 盧比的舉動，對萬元以下入門市場衝擊最大，也促使三分之一機型提前發表以分攤成本壓力。

新興品牌 Nothing 第一季年增 47％，歸功於線下通路快速擴張與品牌專賣店設立。谷歌 Google(GOOGL-US) 則在高階市場年增 39％，主要受人工智慧功能帶動。晶片大廠聯發科 MediaTek(2454-TW) 以 49％ 出貨市佔領先全印度，高通 Qualcomm(QCOM-US) 則在 Android 高階陣營維持過半優勢。