鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-19 17:20

國際知名創新研究機構 StartupBlink 今（19）日發布 2026 年全球新創生態系指數，台灣在 120 個國家中排名一舉躍升 5 名，由去年的 25 名上升至 2026 年的 20 名，首度進入全球前 20 強。此成績為歷年來最佳，且台灣新創生態系在全球前 20 大生態系中，成長幅度位居第 1，尤其硬體與物聯網領域排名全球第 7 名，顯示在半導體及相關產業的深厚基礎，充分展現台灣作為全球科技與創新重鎮的地位。

國家發展委員會對此表示，本次台灣首度進入全球前 20 名，是政府、產業與新創社群共同推動的豐碩成果，未來將持續提供完善的創新創業資源，期望將台灣打造為亞洲具影響力的創新創業樞紐。

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報告中深入指出，台灣近年積極推動多項國際化的創新創業政策，包含推動國家新創品牌 Startup Island TAIWAN、成立矽谷與東京海外新創基地、設立林口與亞灣新創園、台灣科技新創基地、推動就業金卡吸引國際創新人才等，建構完善新創生態系，有效提升台灣國際能見度。

此外，台灣在硬體與物聯網領域排名全球第 7 名，顯示台灣在半導體及相關產業的深厚基礎，並同步推動 AI 新十大建設政策，為新創生態系提供了完整的技術人才、供應鏈與產業聚落支持。透過這些政策的支持，已成功促成全球創新夥伴對接台灣新創生態系，推升台灣新創生態系的國際競爭力。

除了整體國家排名的躍升，台灣在城市層級的表現同樣令人矚目。今年台灣共有三個區域，在全球超過 1500 個區域中，晉身前 1/4，且排名皆大幅進步。舉如台北科技廊帶（台北至桃竹苗）排名全球第 39 名，創下歷史新高；台南與高雄地區更是大幅躍升 257 名至全球第 194 名，充分展現了台灣地方創新動能正持續增強，形成多元發展結構。