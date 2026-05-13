〈財報〉思科AI訂單暴增財測佳 盤後飆漲17% 同步裁員近4000人
鉅亨網編譯陳又嘉
思科 (Cisco)(CSCO-US) 周三 (13 日) 公布 2026 會計年度第三季業績，財報與財測均優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲 17%。
公司同時表示，本季 (第四季) 將裁減近 4,000 個職位，占總員工數不到 5%。
Q3 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估
- 營收：158.4 億美元 v.s. 155.6 億美元
- 調整後 EPS：1.06 美元 v.s. 1.04 美元
思科表示，截至 4 月 25 日該季營收年增 12%，由去年同期的 141.5 億美元增至 158.4 億美元。淨利則由去年同期的 24.9 億美元、或每股 62 美分，增至 33.7 億美元、或每股 85 美分。
展望第四季，思科預估調整後 EPS 介於 1.16 至 1.18 美元，營收介於 167 億至 169 億美元。而 LSEG 調查分析師原先預估 EPS 為 1.07 美元，營收為 158.2 億美元。
思科表示，今年迄今已取得 53 億美元 AI 基礎建設與大型雲端業者訂單，並將全年 AI 相關訂單預估，從原本 50 億美元大幅上調至 90 億美元。同時預估，AI 相關市場全年營收將達 40 億美元，高於先前預估的 30 億美元。
FY 2026 Q4 財測 v.s. LSEG 預估
- 營收：167-169 億美元 v.s. 158.2 億美元
- EPS：1.16-1.18 美元 v.s. 1.07 美元
雖然在 AI 競賽中，思科長期落後許多資料中心同業，但近期華爾街對其 AI 故事重新燃起興趣。去年底，思科股價已創下歷史新高，正式超越網路泡沫時期高點。今年以來股價再上漲 33%，優於那斯達克指數僅 14% 漲幅。
若盤後漲勢延續至周四正式收盤，將創下思科自 2011 年以來最大單日漲幅。
思科宣布裁員 AI 時代重新調整資源配置
執行長 Chuck Robbins 周三在部落格文章中表示，最新一輪裁員將於 5 月 14 日展開。思科也成為最新一家因 AI 轉型而宣布裁員的科技公司。
Robbins 表示，「能在 AI 時代勝出的企業，將是那些具備專注力、緊迫感，以及能持續將投資轉向需求與長期價值最強領域的公司。我相信思科會是其中之一。這代表我們必須做出艱難決定——包括投資方向、組織方式，以及成本結構如何反映眼前的機會。」
思科在文件中指出，資遣費與其他相關成本將帶來 10 億美元稅前費用，其中約 4.5 億美元將於第四季認列。
第三季期間，思科推出搭載新一代處理器的交換器與路由器產品。公司同時發布一套生成式 AI 模型排行榜，用於評估模型抵抗網路攻擊的能力。
思科網路設備業務營收年增 25%，達 88.2 億美元，高於 StreetAccount 預估的 84.7 億美元。資安業務營收則持平於約 20 億美元，也略高於市場預估的 19.9 億美元。
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