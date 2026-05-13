沃爾瑪裁員或調動千名員工 加速整併AI
鉅亨網編譯陳又嘉
《華爾街日報》引述知情人士報導，沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 周二 (12 日) 表示，將裁撤或調動約 1,000 名企業部門員工，以進一步整合全球科技與產品團隊。
去年夏天，沃爾瑪延攬曾任職於 Instacart 的 Daniel Danker，出任新設立的「全球 AI 加速負責人」。
據《華爾街日報》取得、並於周二發送給員工的內部備忘錄，Danker 與沃爾瑪全球科技主管 Suresh Kumar 此後重新檢視公司內部架構，並決定精簡部分團隊，以提升營運效率。
兩人在備忘錄中表示，「某些情況下，我們有不同團隊正在處理相似問題。」他們也指出，受影響員工可申請公司內部其他職缺。
近年來，沃爾瑪持續精簡部分企業部門人力，同時整併業務單位，並要求員工搬遷至主要企業據點，尤其是位於阿肯色州本頓維爾 (Bentonville) 的總部。
今年稍早，根據沃爾瑪向紐澤西州提交、符合法規要求的裁員通知，公司原本也計劃在紐澤西州荷波肯 (Hoboken) 辦公室裁減 100 名員工。
知情人士表示，這次許多受影響員工被要求搬遷至本頓維爾或北加州辦公室。
沃爾瑪是美國最大民間雇主，擁有約 160 萬名美國員工，其中許多人為時薪制員工。
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