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〈焦點股〉保瑞斬獲10+2年百億級大單 衝上400元關卡未站穩翻黑

鉅亨網記者劉玟妤 台北

保瑞 (6472-TW) 宣布與全球前 20 大藥廠簽署 10 加 2 年的百億級製造協議，帶動保瑞今 (19) 日早盤股價走揚，最高漲至 405 元，不過盤中走弱翻黑，未能站穩 400 元關卡，月線得而復失。 

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保瑞斬獲10+2年百億級大單 衝上400元關卡未站穩翻黑。(圖：shutterstock)

保瑞早盤以 404 元開高走高，盤中最高漲至 405 元，漲幅超過 3%，不過盤中翻黑走跌，最低跌至 373.5 元，跌逾 3%，未能站穩 400 元關卡，月線也得而復失，成交量超過 1000 張。不過三大法人連續 3 個交易日買超，合計買超 892 張。 


保瑞指出，根據製造協議，雙方將透過保瑞全球製造網路，提供涵蓋研發、製造、包裝至分析服務的一站式支援，該客戶將成為保瑞 CDMO 前三大客戶。 

保瑞也提到，此次製造協議使 MapleGrove 廠區成為首波承接客戶製造需求的據點，該廠簽約後共有 14 個分子案量，其中，量產分子超過一半，較去年底大幅提升。依照目前規劃，待完成技術轉移後，第一階段訂單可為保瑞全年增加約 20% 的總生產量。 


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保瑞CDMO生技訂單

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