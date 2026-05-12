鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-12 10:53

保瑞 (6472-TW) 宣布，董事會通過以總交易金額 1.225 億美元 (約新台幣 38.48 億元)，收購自美國生物製藥公司 MacroGenics(MGNX-US) 拆分的 CDMO 業務，進一步擴大保瑞大分子代工服務的一站式能量。

保瑞斥資1.2億美元收購MacroGenics CDMO業務，擴大大分子代工服務量能。(鉅亨網資料照)

保瑞董事會通過以 1.225 億美元，收購自美國生物製藥公司 MacroGenics 拆分的 CDMO 業務，包含位於馬里蘭州洛克維爾市的大分子生產廠區 (Rockville 廠) 及弗雷德里克 (Frederick) 的倉儲中心。總對價依慣例可就營運資金進行調整，另設有依未來客戶訂單情況支付的或有推薦金，以 500 萬美元為上限。保瑞將於交割時，與 MacroGenics 簽署長期 CDMO 服務合約。

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保瑞進一步指出，規劃於交割時，將 Rockville 廠的營運依照集團的專業分工與旗下泰福 (6541-TW) 合作，加速整合泰福聖地牙哥廠、保瑞 CDMO 業務的馬里蘭州針劑廠，以及此 Rockville 廠，並以專注於前期開發的泰福台灣竹北廠為輔，提升集團在全球市場的生物藥委外研發製造格局。

保瑞說明，Rockville 廠配備 5 座 2000 公升及 5 座 500 公升的一次性生物反應槽，並具備完整的品管與分析實驗室，皆已通過美國 FDA 及日本 PMDA 查核。另外，根據 MacroGenics 申報，2025 年 CDMO 營收達 5200 萬美元

保瑞透露，此次交易預計將承接龐大的單株抗體在手訂單，包括 Incyte 一線抗癌藥 Zynyz(retifanlimab) 與 TerSera 乳癌藥物 Margenza(margetuximab) 等 2 項已量產單株抗體產品、4 項臨床階段品項以及具潛力的國際藥廠合作案。保瑞補充，該廠現階段營收有一半來自量產訂單。