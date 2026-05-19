群聯因應購料 完成海外CB8億美元募資

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-19 13:11

群聯 (8299-TW) 今 (19) 日宣布順利完成第一次海外無擔保可轉換公司債 (ECB) 定價，成功募集 8 億美元。本次募集資金將全數用於外幣購料，以支應公司在全球 AI-ecosystem solutions 解決方案業務持續拓展所帶來的資金需求。

群聯執行長潘健成。(鉅亨網資料照)

本次發行是群聯首次於國際資本市場進行籌資，一經公布便獲得國際機構投資人熱烈迴響，獲得超額認購，並且 A、B 兩券皆定價於對發行人最有利的一端，凸顯全球資金對群聯在儲存控制與儲存解決方案領域之領先地位、產品組合、客戶結構與長期營運成長藍圖的高度信心與肯定。

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本次發行的海外可轉換公司債共分為 A、B 兩券，分別為新台幣連結、美元交割及純美元計價的結構。兩券發行規模皆為 4 億美元，並且皆採零票面利率，五年發行期間的發行結構。其中，A 券殖利率為 - 0.25%，初始轉換價格為新台幣 3,418.75 元，依定價當日收盤價計算，轉換溢價率為 25%；B 券殖利率為 - 0.25%，初始轉換價格為新台幣 3,555.50 元，依定價當日收盤價計算，轉換溢價率為 30%。兩券皆將在新加坡交易所上市，預定發行日為 2026 年 5 月 26 日。

隨著 AI 應用持續滲透至各產業領域，市場對於高效能儲存與資料基礎架構的需求也持續快速增加。群聯將相應的成長策略核心聚焦於持續投入關鍵技術，同時強化人才布局，為未來幾年的成長提前做準備。公司首重先進技術研發、提升產品組合的價值與差異化，並透過延攬關鍵人才與優化激勵制度，強化整體競爭力，進一步支撐中長期營收與獲利成長。

在 AI 方面，群聯正從傳統 NAND 控制晶片與 NAND 儲存方案公司，逐步轉型成為 AI 儲存基礎架構暨邊緣 AI 運算平台供應商。未來群聯會以 AI 資料平台、企業級儲存產品，以及相關軟硬體方案作為主要動能，並與全球合作夥伴一起擴大布局。面對 AI 應用加速進入各行各業 (如製造、醫療、金融與邊緣設備等)，對高效能儲存與資料處理需求持續增加，群聯將持續推出更貼近客戶需求、附加價值更高的解決方案來帶動成長。