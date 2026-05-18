鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至31.35元，預估目標價為290.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由44.08元下修至31.35元，其中最高估值107.45元，最低估值-4.03元，預估目標價為290.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值107.45(107.45)45.57235.73391.6
最低值-4.03(-4.03)3.341.91391.6
平均值41.25(45.99)21.7858.67391.6
中位數31.35(44.08)11.1210.75391.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值5.23億5.69億6.35億
最低值4.63億4.54億4.45億
平均值5.01億5.14億5.45億
中位數4.99億5.08億5.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.34-12.982.64-6.06-15.23
營業收入5.11億4.99億4.96億4.63億4.77億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

相關行情

台股首頁我要存股
微策略177.42-5.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty