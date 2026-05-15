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鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至5.36元，預估目標價為60.00元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.44元下修至5.36元，其中最高估值7.77元，最低估值3.41元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.77(7.77)7.958.519.22
最低值3.41(3.41)2.223.553.55
平均值5.38(5.4)5.355.755.38
中位數5.36(5.44)5.535.664.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值312.21億371.50億357.66億263.37億
最低值176.46億180.48億208.60億256.32億
平均值232.52億256.44億269.26億259.85億
中位數216.36億234.66億262.23億259.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.199.125.844.564.17
營業收入137.50億198.27億151.40億155.67億171.26億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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