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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class AULS-US的目標價調降至110元，幅度約3.51%

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)提出目標價估值：中位數由114元下修至110元，調降幅度3.51%。其中最高估值120元，最低估值98元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予UL Solutions Inc. Class A評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。

UL Solutions Inc. Class A今(19日)收盤價為100.055元。近5日股價下跌3.51%，標普指數上漲0.13%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股ULS市場預估目標價

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UL Solutions Inc. Class A100.055+1.07%

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