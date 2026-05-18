鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-18 18:57

受到美伊戰爭持續拉長戰局，讓國內許多計程車司機大喊吃不消，面對油價上漲壓力，交通部推出計程車油價補貼措施，每公升補助 5 元，每車最高可領油資 6,000 元補助。交通部公路局今 (18) 日表示，計程車油價補貼措施，已於本 (5) 月 13 日起開放受理登記，實施近 1 周已有約 2 萬 7,000 輛計程車完成登記，約占整體比例 30%。

據公路局公布補貼措施原於 5 月 20 日起上路，但溫分流初期登記人潮及申請案件，共路局已商請中油及台塑石化 (6505-TW) 公司提前自 5 月 13 日起開放受理，包含「既有優惠卡登記」與「新優惠卡申辦」兩種管道。

‌



公路局表示，考量上週計程車駕駛朋友們多數採臨櫃申辦方式，為緩解初期申辦人潮並提供駕駛朋友就近辦理，已商請中油公司加派人力協助，並增設臨櫃據點 (原 141 處增為 636 處)，加上台塑化提供 536 處臨櫃據點，合計提供近 1,200 處服務據點，敬請駕駛朋友們多加利用。

公路局補充，兩家油品公司除提供臨櫃申請或登記優惠卡外，中油公司另有提供網路及 1912 客服專線登記優惠卡服務，以提供駕駛多元申辦管道，減少臨櫃申辦等候時間。