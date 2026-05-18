鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-18 11:34

中東地緣政治危機持續延燒，市場原本普遍樂觀押注「荷姆茲海峽將於 6 月重新開放」，但近期美國與伊朗在結束戰爭的提案上出現嚴重分歧，這項預期恐將落空。在供應缺口面臨崩潰、夏季用油旺季即將到來的雙重夾擊下，國際油價漲勢再起，布蘭特原油重回每桶 110 美元之上，帶動國內原油相關期貨 ETF 今 (18) 日盤中走高，吸引大批避險資金湧入。

〈焦點股〉荷姆茲海峽重開無望？油價衝破110美元 2檔原油ETF應聲暴漲。(圖：shutterstock)

期元大 S&P 石油 (00642U-TW) 盤中強勢大漲超過 5%，最高來到 32.92 元，直接逼近 4 月底寫下的歷史新高紀錄；期街口布蘭特正 2 (00715L-TW) 表現更為兇猛，盤中一度狂飆 9%，股價衝破 70 元大關，創波段高。

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美國總統川普近期表示，與伊朗的停火談判已處於「依賴生命維持設備」的瀕死狀態。伊朗方面提出的條件，包括要求全面停止敵對行動、解除美國海軍封鎖、全面恢復伊朗石油銷售及戰爭賠償等，均遭美方拒絕。

外電最新消息指出，美國可能再次對伊朗採取軍事行動，川普擬將召集國安高層顧問討論動武方案，使得和平曙光再次破滅。此外，周日無人機襲擊阿拉伯聯合大公國一處核電廠導致火災，再次凸顯了停火協議的脆弱性。

國際油價再度飆升，引發了市場對於通膨死灰復燃的恐懼，金融市場隨之劇烈震盪，亞股今天普遍回檔，避險資金恐加速回流美元，恐慌性心理也吸引了更多投機與避險資金湧入原油期貨，進一步推高了油價。